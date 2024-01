Considérations hiérarchiques et bonne année

On ne s'appesantit pas sur le monothéisme car on parle d'USA, de sionisme, de libertarianisme, de littérature, de psychanalyse et de bourgeoisie post-coloniale. Le tout avec la hiérarchie au principe. - Bonne année, bonne année !

1. Bonne année. - Bonne année, bonne année !

2. Chaque voeu de nouvel an signe la victoire civilisationnelle du christianisme romain, pas forcément catholique. Bien entendu le catholicisme en est l'héritier le plus direct, on parle bien d'Eglise catholique, apostolique et romaine. Mais c'est de cette Eglise qu'eut lieu voilà quelques siècles une dissidence réformiste involontaire. Elle fut en effet involontaire car à la base les réformistes étaient catholiques et désireux de réformes internes, mais l'excommunication de Luther en décida autrement et tout le reste s'en suivit pour les frimes monothéistes, le protestantisme règne moralement en Occident voire dans le monde, avec sa morale puritaine du fait des USA. D'ailleurs puritanisme protestant, islamisme de la charia ou progressisme épidermique : même combat ! Bref chaque voeu de nouvel an honore au pouvoir la civilisation chrétienne romaine, devenue judéo-chrétienne ces deux derniers siècles quand le judaïsme décida de s'intégrer à l'Europe devenue laïque, de quoi émergea le sionisme jusqu'à la fondation d'Israël. Sa tâche est terminée, c'est le néosionisme désormais qui partage le combat à sa manière profitable. - Bonne année, bonne année !

3. Mais qu'est-ce que peut bien être la hiérarchie, étymologiquement le pouvoir sacré, quand le mot hiérarchie désigne d'abord et avant tout l'organigramme fonctionnel ? C'est ce qui est arrivé en Occident. - Bonne année, bonne année !

4. L'Occident est devenu misarchiste de gauche à droite de l'échiquier politique idéologique (misarchisme pour haine du pouvoir, le mot est de Nietzsche) entre anarchisme typiquement de gauche... quoi qu'il en existe un de droite... et minarchisme de droite - c'est-à-dire la minoration ou minimisation de l'Etat jusqu'à l'anarcho-capitalisme, mais les anars de droite sont avant tout des dandys qui reconnaissent la hiérarchie des élites intellectuelles par bravade individuelle : rien d'étonnant à ce que cela puisse tourner économiquement à l'anarcho-capitalisme en passant par l'égoïsme philosophique d'une Ayn Rand et surtout le subjectivisme d'un Ludwig von Mises, à savoir toute l'école autrichienne devenue étasunienne du libertarianisme. Le fait est que le libertarianisme détient aujourd'hui bizarrement le pouvoir, et qu'en définitive les anti-néosionistes et les anti-américanistes en général combattent cela avant tout, désigné pour (néo)libéral. - Bonne année, bonne année !

5. Comment se manifeste le pouvoir quand il hait lui-même le pouvoir ?... Le pouvoir hait le pouvoir et le misarchisme règne dans le libertarianisme régnant : de quoi devenir fou. - Bonne année, bonne année !

6. Allons à l'asile constater à quel point le Surmoi freudien, psychanalytique, peut faire preuve d'autoritarisme et susciter des complexes de castration/envies du pénis faramineux... c'est-à-dire des angoisses de mort faramineuses, des névroses phalliques faramineuses chez les hommes comme chez les femmes du feu de Dieu, et tout l'Occident libertarien et crypto-libertarien de s'y être rendu. Le suprémacisme juif (tous les judaïsmes ne sont pas suprémacistes : on parle bien du suprémacisme à l'intérieur du vaste judaïsme...)... le suprémacisme juif et judéo-chrétien est libertarien parce que c'est un genre de Meilleur des mondes d'Aldous Huxley pratiquant la double-pensée orwellienne de 1984 (celle qui ne s'affirme qu'en se reniant) à travers les jubilations de type totalitaire mises en scène dans Farenheit 451, le tout dans un univers à la Ravage de Barjavel (avant le ravage qui remettra de la hiérarchie explicite là-dedans pour le meilleur et pour le pire...) mais ça a clairement des airs d'Enki Bilal dans sa Trilogie Nikopol ou Tétralogie du Monstre en vérité : la balkanisation du monde allègrement trippée dans une oeuvre de Maurice G. Dantec telle que Babylon Babies. - Bonne année, bonne année !

7. Le misarchisme peut dire avec Jean-Paul Sartre dans les Mots : "Je n'ai pas de Surmoi." Or ce misarchisme règne partout de gauche à droite par un genre d'existentialisme vulgaire impensé mais partagé par tout le monde car tout le monde éprouve l'angoisse sartrienne de la liberté et sa Nausée. - Bonne année, bonne année !

8. Quand on n'a pas de Surmoi qu'est-ce qu'on a ? Ne reste-t-il que le Ça ? C'est-à-dire un magma pulsionnel jusqu'à l'agressivité ? En tout cas le Ça alors se comporte comme une égression dentaire, égressif, ça pousse pour pousser et ça fait mal ! Le Moi indenté souffre ses pulsions sévère sans plus savoir s'en départir ni s'en sentir distinct et devient peut-être un genre de... de Surça !... C'est en tout cas ce qui semble quand on voit une certaine frange de la population âgée et jeune, occidentale et occidentalisée, occidentalisée et autre, en tout cas "parfaitement adaptée au monde tel qu'il va" : ils ont des comportements qui relèvent de l'agir psychiatrique, de l'agir-pour-l'agir sans plus de réflexion mais néanmoins lourd de pensées qui s'agissent-pour-s'agir et s'imposer dans leurs genres. C'est surçaïque... - Bonne année, bonne année !

9. Les personnes surçaïques évidemment ne savent pas qu'elles le sont et font tout pour le dénier car la dénégation est motrice dans cette affaire qui renie, nie et dénie le pouvoir. C'est faramineux. Mais en fait les personnes surçaïques s'ébaubissent dans les dispositions et les dispositifs qui trament et machinent l'Occident. Or qui a mis en place ces dispositions et dispositifs ? Nul autre que l'Occident-même en sa bourgeoisie post-coloniale et héritiers toujours dans l'oligarchie/ploutocratie. Cette bourgeoisie post-coloniale est au principe. - Bonne année, bonne année !

10. Principe désigne ce qui dirige, commande, initie, au sommet. Mais quand il n'y a plus de sommet-tout-en-ayant-un au prisme de "la démocratie" ou ce qu'il est convenu de nommer telle, le principe se cache derrière ses dispositions et dispositifs qui trament et machinent les vies quotidiennes des personnes surçaïques qui n'y réfléchissent pas mais l'agissent-pour-l'agir en y pensant-pour-l'agir. C'est fou et c'est, plutôt que surçaïque en fait... antémoïque. C'est-à-dire que leur Moi n'a plus de Surmoi comme on disait mais qu'il a en guise de Surmoi un Antémoi : quelque chose derrière Moi, avant son Moi, avant le Moi. De quoi rendre assez logiquement paranoïaque et/ou complotiste il ne faut pas se cacher... Le bourgeois post-colonial se fait égalitaire en droit à ses concitoyens tout en étant l'Antémoi de leurs Moi sans Surmoi, conditionnant leurs Ça (leurs pulsions) et donnant l'impression qu'ils sont des Surça... - Bonne année, bonne année !

11. Tout cela a lieu grâce aux productions et aux informations qui rendent narcissique/animeux dans leur genre (post-)monothéiste jusqu'à l'islamisme et l'on se débat pour des territoires réels et imagianires jusqu'à l'émeute de par les tribus entrepreneuriales et administratives en France comme ailleurs sans plus d'égard pour les sexes. C'est là qu'a conduit le misarchisme de gauche comme de droite. - Bonne année, bonne année !

12. "Je n'ai pas de Surmoi", cela signifie "J'ai un Antémoi" : l'Antémoi hante le Moi, où le Surmoi l'intentait et où le Ça le tente toujours - le Moi - sinon les dispositions et les dispositifs qui trament et machinent le monde deviendraient indésirables car dépulsionnés. Et pourtant on déprime. - Bonne année, bonne année !

13. Et pendant ce temps, Dieu est impuissant (comme toujours il est épars comme la Diaspora, petit comme Jésus et trépignant comme un ayatollah) - ce qui n'empêche pas certains d'escompter un "Dernier Dieu" (les heideggeriens)... mais les Dieux, quant à eux, s'amusent bien. - Bonne année, bonne année !

