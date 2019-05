CoqEUROco (3) ! Attractivité : la zone euro et l’UE surclassent les autres pays européens

Le classement FDI confidence, depuis 2015, montre que les pays de la zone euro surclassent les autres pays européens en matière d'attractivité Et de même pour les pays de l'UE qui sont plus attractifs que les pays qui n'en font pas partie (ou qui n'en feront plus partie, du fait du Brexit). Quant au Royaume Uni justement, s'il s'en sort bien, pour le moment, sa bonne position par rapport aux autres pays non euro et non UE n'est-elle pas liée à la langue maternelle, l'anglais ?

Nous avons vu dans le premier article (Cocorico (1) : la France dans le Top 5 des pays attractifs, pour les investissements !), que la France s'est hissée pour la première fois à la 5e place, auprès des investisseurs étrangers (classement AT Kearney, FDI confidence index).

Le 2e aticle (CoqEUROco (2) ! La zone euro plus attractive que les autres pays européens) a de son côté montré que les pays de la zone euro sont plus attractifs que les autres pays européens, qui ne font pas partie de la zone euro, entre 2015 et 2019.

L'objet de ce 3e article est de

faire une moyenne sur les 5 dernières années, pour obtenir un classement moins volatil que le classement annuel

et revenir sur la position particulière du 'Royaume Uni', en tête du classement FDI (juste en dessous de l'Allemagne).

Les tableaux suivants, obtenus d'après les résultas des 5 dernières années, confirment les résultats présentés dans le 2e article. [1]

Les pays européens continuent d'être très attractifs

Les résultats de ce classement montrent aussi au passage que les pays européens occupent la moitié (13) des 25 premières places, malgré l'émergence des pays en forte croissance, sur d'autres continents. La Finlande, la Pologne et le Portugal sont 3 autres pays européens qui doivent être très proches de la 25e place.

Et ceci reste vrai pour les pays européens dans le haut du tableau : en exceptant la Chine, chaque catégorie est occupée en moitié par des pays européens, depuis 2015. Ce résultat est d'autant plus intéressant que la place de la Chine s'effrite, elle n'est plus que 7e dans le classement 2019.

D'ailleurs c'était presque vrai (en incluant la Chine) en 2018, et cela devient vrai en 2019

2 sur les 4 premiers : Allemagne, Royaume Uni

4 sur les 8 premiers : les précédents + France et Italie

6 sur les 12 premiers : les précédents + Espagne et Pays Bas

14 sur les 25 premiers : les précédents + Suisse, Danemark, Suède, Belgique, Irlande, Autriche, Finlande et Norvège .

Ceci devrait rassurer ceux de nos compatriotes qui pensent que le déclin des pays européens est inéluctable, face à l'émergence des pays sur d'autres continents.

Les pays de la zone euro plus attractifs que les autres pays européens

Mais ceci est encore plus vrai pour les pays de la zone euro, qui surclassent systématiquement entre 2015 et 2019 les pays européens n'étant pas en zone euro :

il y a toujours plus de pays de la zone euro devant les pays n'en faisant pas partie, et le haut des tableaux ci-dessus est toujours plus rempli dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite.

Et ceci reste vrai malgré la bonne position du Royaume Uni, parce qu'il est toujours devancé par l'Allemagne.

C'est donc la confirmation des résultats publiés dans le 2e article, mais avec un classement plus stable, puisque moyenné sur les 5 dernières années :

2 sur les 5 premiers : Allemagne, Royaume Uni

3 sur les 8 premiers : les précédents + France

5 sur les 12 premiers : les précédents + Italie et Suisse

13 sur les 25 premiers : les précédents + Espagne, Pays Bas, Suède, Belgique, Irlande, Danemark, Autriche et Norvège .

Le seul pays qui n'est pas nettement surclassé par la zone euro est le Royaume Uni.

Les pays de l'UE plus attractifs que les autres pays européens

Et ce qui est vrai pour la zone euro par rapport aux pays qui n'en font pas partie, est a fortiori encore plus vrai pour les pays de l'UE, qui surclassent les pays qui n'en font pas partie, ou qui n'en feront plus partie :

le haut du tableau ci-dessus est toujours plus rempli dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite.

Le Royaume Uni bien classé, parce que parlant anglais !

Reste à expliquer ce bon résultat du Royaume Uni, dont nous disions qu'il est l'exception qui confirme la règle.

De nombreux facteurs jouent bien entendu dans ce classement, mais le fait de parler anglais est évidemment un facteur très important, en faveur de l'Irlande (c'est un crtère bien connu), mais aussi bien entendu pour le Royaume Uni.

N'est-ce pas le facteur le plus déterminant, celui qui explique aisément cette bonne place régulière du Royaume Uni ? (en tout cas tant que le Brexit n'a pas vraiment eu lieu !)

Le tableau 2013 2014 2015 ci-dessous permet enfin de constater la remontée dans le classement des pays de la zone euro, après la période 2004-2010 qui s'était très logiquement traduite par des investissements dans les pays entrant dans l'UE à partir de 2004 [2], ainsi d'ailleurs que celle du Royaume Uni.

Finalement, le Royaume Uni reste une exception à plusieurs titres :