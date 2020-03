Coronavirus : Asselineau dénonce l’incompétence du pouvoir

On hésite bien sûr, dans cette période difficile, à se lancer dans la polémique sur les errements du pouvoir. Le moment est dans la lutte contre cette pandémie, et bien sûr que faute d'avoir anticipé et d'avoir pris les mesures de précaution essentielles, la seule alternative est aujourd'hui le confinement et il est impératif de s'y conformer.

Mais la morgue du pouvoir, sa monopolisation totale des chaînes ''d'information'' continue, ses déclarations contradictoires et mensongères, ses reproches envers les gaulois indisciplinés ne sont pas supportables.

Pas un regret, pas une once de remords, pas une esquisse de Mea Culpa, pour expliquer et on aurait pu le comprendre que le mauvais choix avait été fait en ayant favorisé une attitude qui s’est révélée et on ne pouvait en être certain par avance, mortifère.

Pour ASSELINEAU, tromperie, impréparation, mépris, sont les reproches que l'on peut faire à ce gouvernement.

Depuis le 20 janvier où le confinement a été instauré en Chine. On n'a rien fait !

Il dénonce bien sur l'union européenne, qui dès qu'un problème important surgit est muette et inopérante, et souligne le retour des nations, qui seules ont dû gérer cette pandémie et remettre en place des frontières nationales, les frontières de l'Europe auxquelles Macron veut nous faire croire, étant une utopie.

Le plus grave étant que quand le pouvoir ayant pris conscience de la gravité de cette pandémie avec retard, n'ait pas pris en urgence les mesures rapides et essentielles pour pallier le manque de masques, de respirateurs, de tests, de lits, même de gel hydroalcoolique et construit comme les chinois de hôpitaux de campagne, dignes de ce nom et en nombre suffisant, pour pallier le manque de lits dans les centres de réanimation.

On nous a expliqué au contraire contre toute logique, que les masques, les tests, n'étaient pas essentiels. On nous prend pour des simples d'esprit. Résultat, maintenant on trie les malades, et les centres de réanimation en grande détresse, sont obligés de laisser mourir des patients sans possibilité de soins, fonction de leur âge ou de leur pathologie. Ils meurent en s'étouffant, par manque de respirateurs.Une monstruosité !

Pour couronner le tout, le pouvoir, avec la complicité des médias nous ment sur le nombre de morts. Le chiffre de morts que l'on nous donne chaque jour est faux, on ne nous donne que les chiffres de morts dans les hôpitaux. Il faudrait y ajouter les morts à domicile et dans les EHPADS où nos anciens meurent par dizaines. Il y a 800.000 personnes âgées dans les EHPADS. Les professionnels en cas d'expansion de la pandémie redoutent 100.000 morts. Ils en sont encore à réclamer des masques pour le personnel.

Réunis dans un collectif nommé C 19, plus de 600 médecins ont porté plainte jeudi 19 mars contre l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et le premier ministre Édouard Philippe qu'ils accusent de « mensonge d'État » dans leur gestion de la crise d'épidémie du coronavirus

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-une-plainte-contre-edouard-philippe-et-agnes-buzyn-a-ete-deposee-20200321

"MALHEUR À TOI, PAYS DONT LE ROI EST UN ENFANT !"



Le rôle d'un chef de guerre n'est pas de parader à la télévision tous les jours, de visiter les centres de combat comme le faisait Marilyn Monroe, mais de fournir en urgence les armes et les moyens de défense pour que les troupes puissent combattre.

« Évidemment, la phrase de l'Ecclésiaste est en rapport avec la situation politique de la France dont le Prince est très jeune.

Après une première année sans faute, Emmanuel est dans l’œil du cyclone et la dégringolade, amorcée, se poursuit »

quand viendra l'heure des comptes, cette chute s'accélérera sûrement.