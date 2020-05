CORONAVIRUS : Le Président MACRON confirme son immaturité politique

Le Président MACRON confirme son immaturité politique dans la gestion de pandémie.... M.MACRON ne se relèvera pas de sa gestion désastreuse de l'épidémie du CORONAVIRUS COVID 19. Le cafouillage gouvernemental confirme qu'il n'a pas la stature d'un chef d'Etat. Face à cette grave épidémie M.MACRON est apparu désemparé, même si il a tenté de se présenter comme un chef de guerre, il n'a rien d'un Napoléon Bonaparte.... Parmi les stupides consignes transmises par le Gouvernement, celle selon laquelle porter le masque est inutile pour les personnes non-contaminées... sauf qu'une personne asymptomatique par définition, ne sait pas qu'elle est contaminée, mais peut transmettre le virus...... M.MACRON n'a pas pris les mesures nécessaires face à la pandémie car il est idéologiquement bloqué ; les conséquences en seront l'accélération de sa chute.

Le Président MACRON a refusé de fermer les frontières de la France face à l'épidémie. Selon lui, la fermeture des frontières donnerait aux nationalistes un soutien à leur idéologie ; il a d'ailleurs déclaré que "le coronavirus n'a pas de passeport", sous-entendant que le virus passait les frontières, sauf que.....

Au Portugal les frontières ont été fermées très tôt et au 20 avril, ce pays ne compte que 400 décès du virus, soit 13 fois moins que son voisin l'Espagne, ce qui prouve de l'efficacité de la fermeture des frontières.....

On peut rappeler que le plan de pandémie grippale de 2011 élaboré suite à la grippe mortelle du H1N1 de 2009 prévoyait notamment la mise en place d'un contrôle sanitaire aux frontières....

Le virus COVID 19 remet en cause la politique libérale et européiste de M. MACRON qui ne s'en remettra pas...

COVID 19 versus MACRON

Le Président MACRON mène une politique pro-européenne et libérale qui est remise en cause par la pandémie du COVID 19.

Il refuse encore aujourd'hui de fermer les frontières de la France, car cela vient en contradiction avec la philosophie de l'Union Européenne qui est la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux dans l'espace Schengen, alors que les autres pays d'Europe ont fermé leurs frontières pour se protéger de la pandémie...

En fait, le virus remet en cause la politique libérale de M. MACRON ; le virus entraine la fermeture des frontières, empêche les échanges commerciaux entre les Etats, et met un coup d'arrêt à la mondialisation...

La pandémie contraint la France à se nourrir localement, avec ses agriculteurs et ses producteurs... et c'est une bonne chose...

La pandémie révèle la fragilité et la dépendance de la France à l'égard de la Chine, pour la production des médicaments, des masques, des tests, etc. Elle prouve que la mondialisation et le libéralisme économique ont conduit à fragiliser la France qui est devenue dépendante pour le domaine de la santé des usines chinoises !

Espérons que des mesures de relocalisations de la production pharmaceutique, mais pas seulement, seront prises, pour assurer notre sécurité sanitaire et l'approvisionnement en médicaments du pays.

L'Union Européenne nuit à la France, car elle favorise le libéralisme débridé, la spécutation financière, et les délocalisations. Les seuls gagnants du libéralsme économique défendu par M. MACRON sont les multinationales, et les banquiers avec les traders.

Pour créer des emplois et de la richesse en France, il faut relocaliser les usines sur le territoire, il faut mener une politique économique qui vise à défendre les entreprises françaises. Si la Chine est devenue la seconde puissance mondiale derrière les Etats-Unis c'est bien parce qu'elle a développé son tissu industriel...

Dans le cadre européen, des traités sont signés avec le Canada et avec les pays d'Amérique du Sud pour faciliter des échanges commerciaux. Mais importer de la viande d'Amérique du Sud en France c'est proter atteinte aux éleveurs français, cela signie aussi augmenter la pollution en multipliant les transports de marchandises....

Il faut en revenir à des principes simples qui sont de produire français, acheter français et consommer français... En bref mener une politique protectionniste, c'est-à-dire quitter l'Union Européenne...

M. MACRON mène la France vers le mur, il veut plus d'intégration européenne, et moins d'autonomie pour la France ; le COVID 19 révèle les dangers de cette politique libérale et la nécessité pour la sécurité des français de revenir à un maximum d'autonomie industrielle et économique.

"M" comme MACRON ou comme Maudit

L'élection de M. MACRON s'est faite de façon bizzarre, à grands renforts de présence médiatique, avec pour résultat un Président novice en politique... Nous le payons aujourd'hui....

M. MACRON reconnait lui-même son immaturité politique, mais ce sont les Français qui en subissent les conséquences.

Dès le début de son mandat, M. MACRON a surpris par ses phrases maladroites par exemple sur les "Gaulois réfractaires" en parlant des Français, par son entourage avec des specimens comme MIMI MARCHAND la reine des paparrazzis, ou comme BENALLA Alexandre son chargé de sécurité...

M. MACRON est considéré comme arrogant par les Français, en fait il est "hors normes".

La politique de M. MACRON s'est inscrite dans la continuité de celle de ses prédécesseurs SARKOZY et HOLLANDE, avec des mesures de diminution des services publics, et de l'austérité pour les Français.

La diminution des services publics en France au niveau de la santé est un non-sens ; on le constate aujourd'hui, la France manque de lits, de matériels de réanimation, de personnels soignants, etc... et ces lacunes font que le nombre de morts est plus important chez nous qu'en Allemagne par exemple.

Là encore, le COVID-19 révèle que les politiques menées en France avec la réduction des services de santé sont catastrophiques. De la même façon la police et la justice fonctionnent mal, la sécurité des Français n'est plus assurée correctement. L'Armée est, elle aussi, au régime sec et on peut se demander quelle sont nos capacités de défense actuelles...

La population française est de 67 milions de personnes aujourd'hui, elle était de 54 milions en 1981, par conséquent on comprend mal que les services publics soient réduits par les gouvernements successifs...

M. MACRON a connu bien des turpitudes depuis son élection, il doit faire face à la grogne populaire qui va augmenter avec la crise qui vient et dont les gilets jaunes sont la partie visible. Il doit aussi affronter cette pandémie du COVID-19 qui met l'économie de la France à l'arrêt.

Il ne manquerait plus qu'une invasion de sauterelles en France pour parachever le tableau.

Il y a un an, la cathédrale Notre-Dame-de-Paris brûlait, le jour même où Monsieur MACRON devait s'adresser aux Français, une coïncidence bizzarre et un sinistre présage.

Décidément le Président MACRON est vraiment maudit.....