Coronavirus : Macron fâché avec les chiffres et la réalité

... ce qui est lamentable, ce n’est pas que notre président soit incompetent, de toutes façons, ce sont les acteurs Economiques qui font marcher le pays MALGRE la classe politique...

...non non, non, ce qui est grave, c’est que faute d’une direction politique ferme pilotée par des gens qui ne soient en rien des traîtres a la nation, nous decouvrons... enfin, le peuple decouvre, que nous sommes (re)devenu un pays soumis a la finance, aux interets des uns et des autres -tous etrangers- qui en plus de nous piller, nous utilisent pour (re-)acheter ce qu’ils nous ont volé garce a des complaisances coupables.

Nous sommes devenus incapable de construire un EPR, mais nous sommes aussi incapables de fabriquer des masques chirurgicaux, nous sommes incapables de produire des reactifs et pire, même les coton-tiges (ecouvillon) sont importés !

Et je ne vous parle pas du reste... je me souviens d’un problème a Rousset (13) ou nous avons tué la seule entreprise capable de produire des microprocesseurs pour nos PC... comme nous tuons actuellement le seul labo industriel capable de produire sur notre sol la Chloroquine (il est en redressement judiciaire)....

Au secours, ils sont devenus fous... comment un pays comme le notre peut-il accepter cela ? où sont les outils réglementaires qui permettraient de nous défendre comme le font *TOUS* les autres pays du monde ?

Alors, Macron, faché avec les chiffres on s’en fout, ils n’aurait *JAMAIS* du arriver au pouvoir... et pendant ce temps, on discute de l’heure d’été, de la taille des chiots sur l’ile de Lesbos alors que la seule chose a faire, dans un premier temps c’est donner de la Nivaquine a ceux qui en demandent (je répète, j’en ai pris pendant un sejour en Afrique).... et proteger NOS INTERETS avant qu’une université américaine nous pique le professeur Raoult, je trouve qu’il a de l’abnegation de continuer son travail a Marseille !

Vous avez tous raison, ne votez pas pour quelqu’un qui defend notre pays, ne votez pas pour le RN, ne votez pas pour MLP... comme quelques connards pensez bien qu’elle ne peut sortir de l’Europe (dont on se fout) sans l’article 50.... acceptez la moitié de l’Afrique pour diluer un peu plus notre histoire, celle qui avait fait de nous un pays a la pointe de l’humanité, pffff, continuez et surtout, ne vous plaignez pas, ce qui nous arrive à tous est AUSSI de votre faute.