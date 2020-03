Coronavirus : une nouvelle ligne au passif de Macron (1/2)

Bien sûr, les macronistes en appellent à l’unité nationale et demandent d’éviter les critiques en cette période de crise. Mais cela se heurte à deux limites. D’abord, il faudrait qu’ils soient plus exemplaires en la matière, eux qui sont si prompts à incriminer l’opposition ou les français, quand ce n’est pas l’ancienne ministre de la santé qui rompt les rangs le lendemain des municipales. Ensuite, c’est cette pression critique qui permet aussi d’avancer, comme le montre le report des municipales…

Parapluie et boucs émissaires

Le tour de passe-passe qui a été réalisé sur le sujet a seulement pour but d’exonérer le président de sa responsabilité dans la tenue du premier tour, au mépris de la lutte contre la propagation de l’épidémie. Le rôle d’Agnès Buzyn n’est pas très clair non plus. Sa déclaration post-élection où elle incrimine président et Premier ministre la met également en porte-à-faux par rapport à ses déclarations rassurantes du mois de janvier. En outre, pourquoi avoir accepté de prendre la tête de la campagne municipale à Paris et avoir abandonné son ministère si elle pensait que les municipales n’auraient pas lieu ? Décidément, Macron semble avoir un don pour s’entourer de personnes de petite qualité…

les masques sont inutiles pour se protéger », ce qui est faux puisque cela protège les autres. Ne serait-il pas plus honnête de simplement dire que nous manquons de masques et que nous privilégions les usages les plus importants ? Et sur le manque de tests, il ose dire que la non-systématisation « suivrait scrupuleusement les doctrines de l'OMS », un énorme mensonge.

Le retour des Gaulois réfractaires