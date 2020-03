Coronavirus : une nouvelle ligne au passif de Macron (2/2)

@Trelawney

1.

J’ai ma soeur qui habite à Paris et gros pbs de ravitaillement sur certains produits. Hier, pour certains produits, il a fallu qu’elle fasse 3 magasins.

2.

Nouvelle feuille d’attestation avec « missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ». Le ministère de l’agriculture appelle à rejoindre la grande armée de l’agriculture. Le Guignol Hirch réclame des réquisitions de personnel.

====> le travail obligatoire se mettrait-il doucement en place ????

3.

Amazon, cas de coronavirus dans ces entrepôts.... Les employés se mettent en droit retrait. Amazon leur dit que c’est une absence injustifiée donc non payée. Appel à la sous-préfète qui dit que tout va bien.

Airbus relance ces usines et obligent ses sous-traitants à ouvrir.

Tout va bien. Airbus file 2 millions de masques (à qui ? quand ? où ? contrôlé par qui ?). Amazon emballe des DVD, des imprimantes et tout un tas de conneries mais il parait que c’est du matériel de première nécessité. Vive la com’.

4.

Tiens ? Bizarre ? Un de mes fournisseurs en Allemagne affiche çà sur sa page d’accueil :

« De plus, certaines zones de France sont inaccessibles dû à des restrictions gouvernementales. Merci de vous assurer également, si vous validez votre commande, de l’éligibilité de votre zone sur le site d’UPS ».

Y’aurait-il des zones entièrement confinées en France ou plus personne ne rentre et ne sort ?

5.

Petit artisan et petit commerçant, on va t’aider.

Comment ?

En te filant 1500 euros.

Ah bon ?

Oui. Il faut que tu es un chiffre d’affaire qui ait chuté de 70% en mars.

Ah bon ? du 1er mars au 31 ?

Non. Du 21 février au 31 mars !