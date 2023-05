Coupe de France de football 2023 : victoire de Toulouse ...et d’Emmanuel Macron !

Dans « Les Frères Karamazov, » Dostoïevski développe le thème de la manipulation en faisant le portrait du « Grand Inquisiteur » dont le but est de faire « efficacement » le bonheur du peuple. L’« l’efficacité » sociale ne consiste pas à assurer la liberté au peuple en espérant qu’il puisse s’en servir, mais au contraire à faire avancer vers le bonheur un troupeau grégaire et passif, sous la houlette de « pasteurs » seuls capables de jugement et sachant conduire les foules par l’emploi intelligent du « mystère », du « miracle » ou de « l’autorité ».

Les jeux du cirque dans l’antiquité et le « sport » (instrumentalisé) aujourd’hui sont de puissants moyens de dépolitisation et d’aliénation des masses.





L’Américain Zbigniew Brzezinski, membre de la commission trilatérale et ex-conseiller de Jimmy Carter, a baptisé « tittytainment » un sous-système utilisé pour inhiber la critique politique chez les laissés-pour-compte du libéralisme et du mondialisme, système qui passe notamment par l’omniprésence de divertissements abrutissants et par une satisfaction suffisante des besoins primaires humains.