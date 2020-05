Des mondialistes profitent de cette crise sanitaire, prévue et attendue de longue date, pour faire avancer leur projet d’instauration d’une gouvernance mondiale.

L’ex-premier ministre britannique Gordon Brown appelle ouvertement à la constitution d’un gouvernement mondial « temporaire » pour faire face à cette pandémie de coronavirus.

https://www.globalgovernmentforum.com/ex-uk-pm-gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus-pandemic/



Un autre exemple : extrait du site web atlantico.fr

« La pandémie du COVID 19 démontre une nouvelle fois, s’il en était besoin, le besoin de gouvernance mondiale. »

https://www.atlantico.fr/decryptage/3588432/pour-une-nouvelle-gouvernance-mondiale-onu-fmi-oms-coronavirus-covid-19-dov-zerah-



Or beaucoup de gens ignorent que les bases solides d’une gouvernance mondiale existent déjà, et que cette gouvernance mondiale renforce son pouvoir avec chaque crise.



Mayer Amschel Rothschild disait : « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation, et je me moque de qui fait ses lois ».

Une citation de l’économiste Milton Friedman :

« Seule une crise – réelle ou perçue – produit de véritables changements. Lorsque cette crise survient, les mesures prises dépendent des idées qui traînent dans l’air. »



« Les idées qui traînent dans l’air. » !



En temps de crise, des idées qui paraissaient impossibles, soudainement, deviennent possibles.

Mais les idées de qui ?

Il fallait Jacques Attali pour y penser ! Dans sa rubrique du magazine L’Express du 3 mai 2009, l’ancien « sherpa de François Mitterrand » dévoile quelques fantasmes intimes du monde oligarchique. En bref : « là où le krach financier de 2008 a jusqu’ici échoué, une bonne petite pandémie pourrait précipiter nos dirigeants à accepter la mise en place d’un gouvernement mondial ! »

https://solidariteetprogres.fr/actualites-001/attali-une-petite-pandemie.html

Bref l’oligarchie attendait ce moment, d’une crise sanitaire majeure, depuis longtemps, et l’occasion était trop belle pour la laisser passer, tout en laissant le virus se propager en tout cas en France, afin d’amplifier la crise, pour amplifier la peur !

Pour Attali (en 2009), « La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes », car elle fera surgir, « mieux qu’aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d’un altruisme, au moins intéressé. »

https://www.alterinfo.net/Attali-une-petite-pandemie-permettra-d-instaurer-un-gouvernement-mondial-_a32429.html

Effectivement, de multiples informations montrent que l’existence d’une pandémie était prévue, pour ne pas dire attendue, par un certain nombre d’institutions et de personnages, au premier rang desquels on peut citer, pêle-mêle, la fondation Bill et Melinda Gates, le centre John Hopkins pour la sécurité sanitaire, le Forum économique mondial, l’OMS, la Banque mondiale, Jacques Attali, le magazine « The Economist » (année 2019 et 2020) … Avec le britannique Gordon Brown qui appelle ouvertement à la constitution d’un gouvernement mondial pour faire face à cette pandémie de coronavirus.

https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/





Nous faisons donc globalement, ou mondialement, si vous préférez, face à une situation inédite dans l’histoire, dans laquelle un petit groupe de gens, cachés derrière l’anonymat des capitaux et des institutions internationales et menés par quelques banquiers privés, organisent des chocs ou tirent parti du choc afin de faire avancer leur agenda global de prise de contrôle politique du monde en instituant un « gouvernement mondial ».



Pour réaliser ce gouvernement mondial, il faut avoir préalablement développé, chez les individus en général et chez les dirigeants politiques en particulier, le sentiment de la nécessité d’une régulation des évènements à l’échelle globale. Une pandémie est en effet le phénomène qui répond le mieux à ce type de besoin. Dès le départ, on peut et on doit suspecter une manipulation.

https://www.cqv.qc.ca/coronavirus_et_mondialisme_l_analyse_de_valerie_bugault



Henry Kissinger : « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre mondial »

« Les Etats-Unis doivent protéger leurs citoyens de la maladie tout en préparant dès maintenant l’entrée dans une nouvelle ère »

https://www.lopinion.fr/edition/wsj/henry-kissinger-pandemie-coronavirus-modifiera-a-jamais-l-ordre-215660



Kissinger : « Un échec à établir un nouvel ordre mondial post-COVID pourrait mettre le monde en feu »



Un des plus grands criminels de guerre au monde, Henry Kissinger, pour ne pas le nommer, vient nous rebattre les oreilles et servir sa soupe indigeste du Nouvel Ordre Mondial (NOM) indispensable à l’humanité pour sortir de la crise actuelle ! Le Coronavirus, connu pour atteindre très sévèrement les personnes âgées, semble en épargner certaines ! Ce personnage politique détestable a passé toute sa vie à mentir et il continue à 96 ans à balancer ses billevesées avec la complicité des médias.

Du Vietnam au Chili - Les crimes de guerre de M. Henry Kissinger

https://www.monde-diplomatique.fr/2001/10/WARDE/7946



La carrière politique de l’homme qui obtint le prix Nobel de la paix en 1973 fut en effet marquée par le culte de la violence et du secret. La responsabilité directe de M. Kissinger ne fait plus aucun doute dans la prolongation (injustifiée d’un point de vue stratégique) de la guerre du Vietnam et son extension au Cambodge et au Laos, ni dans les campagnes d’assassinats et de subversion de la démocratie au Chili, à Chypre, en Grèce et au Bangladesh, non plus qu’en ce qui concerne sa complicité dans le génocide du Timor-Oriental.

Henry Kissinger jugé pour crimes contre l’humanité ?

https://www.letemps.ch/opinions/henry-kissinger-juge-crimes-contre-lhumanite

Rappelons que la gravité de cette pandémie a été totalement surévaluée afin, justement, de proposer ce genre de plan de sortie de crise en imposant une gouvernance mondiale. Les infections respiratoires tuent chaque année 2,6 millions de personnes dans le monde alors que le Covid-19 n’a pas dépassé les 200 000 personnes en quatre mois ! Nous sommes encore loin, vraiment très loin, du nombre total des décès enregistrés chaque année !

https://www.lelibrepenseur.org/kissinger-un-echec-a-etablir-un-nouvel-ordre-mondial-post-covid-pourrait-mettre-le-monde-en-feu/



Henry Kissinger estime qu'outre la préoccupante urgence sanitaire actuelle (Covid 19), les dirigeants doivent travailler à la mise en place « d'une initiative parallèle pour assurer la transition vers le nouvel ordre de l'après-coronavirus ». Parallèlement à la résolution de la crise sanitaire et économique, ces derniers doivent selon lui veiller à « préserver les principes de l’ordre libéral international ».

https://www.alterinfo.net/Covid-19-Kissinger-appelle-le-monde-a-preserver-les-principes-de-l-ordre-liberal-international_a154273.html



Un message clair et sans aucune ambiguïté à lire sur le site web slate.fr

« La mondialisation est la solution pour lutter contre le coronavirus »

« N'en déplaise aux souverainistes, la coopération internationale est le remède contre l'impuissance des États face à la crise. »

http://www.slate.fr/story/189768/covid-19-mondialisation-progres-lutte-epidemies



Qui sont les personnes qui dirigent slate.fr ?

Info wikipédia :

Slate (littéralement « ardoise » en français) est un magazine en ligne américain lancé en 1996.

En 2009, les journalistes Jean-Marie Colombani, Éric Leser et Johan Hufnagel, assistés de l'économiste Jacques Attali, créent une version française du magazine à laquelle vient s'ajouter, en 2011, une version africaine. Ces deux versions francophones ont pour principaux actionnaires Benjamin de Rothschild (via sa société Lampsane Investissement SA) et la Financière Viveris.

Le principal actionnaire (29%) est Benjamin de Rothschild, qui a apporté en 2015 la somme de 2,85 millions d'euros via ses holdings luxembourgeoises. En juin 2017, Ariane et Benjamin de Rothschild prennent le contrôle de Slate à la faveur d’une augmentation de capital par l'intermédiaire de leur société Cattleya Finance

https://fr.wikipedia.org/wiki/Slate_(magazine)



Et voici la publicité mondialiste du journal web lesechos.fr

N'écoutez pas les nationalistes, la mondialisation est la bonne réponse

« L'épidémie de Covid-19 est une crise mondiale, et sa réponse doit être mondiale. Si la mondialisation a été accusée de tous les maux ces derniers jours, elle seule peut apporter une réponse coordonnée au niveau international à ce genre de crise, écrit Eric Le Boucher, notamment en donnant davantage de moyens et de marges de manœuvre à l'OMS. Lutter chacun de son côté contre une pandémie n'a pas de sens. »

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/necoutez-pas-les-nationalistes-la-mondialisation-est-la-bonne-reponse-1189283



Evidemment ce virus a fait le tour de monde mais ce n’est pas la mondialisation qui est la solution, bien au contraire elle nous a contraint, favorisée par les traités de l’UE, à délocaliser nos entreprises stratégiques, nous plongeant dans l’abysse de cette crise sanitaire . Le journal « Les Echos » confond les causes et les effets. Puis une autre remarque : au lieu d’utiliser le mot « souverainistes » ils utilisent le mot « nationalistes » … « N'écoutez pas les nationalistes … » !

Justement nous avons aussi abandonné la souveraineté de notre système de santé qui a été créé par le Comité National de la Résistance (le CNR). Le mot « privatisations » ne vous évoque-t-il pas quelque chose ?

Ce sont les mondialistes qui nous poussent, qui exigent la privatisation de nos services publics !



Avec la crise financière en Grèce beaucoup de personnes ont découvert la pieuvre Goldman & Sachs en 2010

https://www.liberation.fr/futurs/2010/02/20/grece-goldman-prise-la-main-dans-le-sachs_611135

La banque avait été accusée d’avoir spéculé sur la faillite de la Grèce tout en conseillant Athènes depuis des années !



Puis depuis environ deux ans la société américaine BlackRock, une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs qui était totalement inconnue du grand public, vient d’apparaître sous les projecteurs médiatiques, une société qui a grandi dans l’ombre du monde de la grande finance et vous allez découvrir dans cet article qu’il y a d’autres acteurs bien plus puissants que Black Rock, des acteurs qui poursuivent le même but : celui de renforcer et finaliser le projet déjà très avancé de la gouvernance mondiale.



Comme l'avait rappelé Naomi Klein dans sa dernière vidéo, « le choc du Covid-19 » va profondément bouleverser nos sociétés.

Après chaque choc, comme celui de la crise des subprimes en 2008, voire les attentats terroristes en France en 2015, puis la crise sanitaire actuelle, crise du Covid-19 volontairement amplifiée par les médias, médias qui se focalisent sur les chiffres des morts, des chiffres largement surévalués, les néo-libéraux avancent leurs pions pour renforcer leur pouvoir sur nos vies en réduisant nos droits, en réduisant notre droit de circuler librement, le droit de manifester, en réduisant toutes nos libertés !



Un exemple c’est la manipulation des chiffres pour justifier le confinement, or nous le savons il y a des pays qui s’en sortent bien sans le confinement imposé par l’Etat.



Coronavirus : les chiffres sont faux et largement exagérés, voire présente d'une manière incorrecte comme demontre la vidéo suivante :

La TROÏKA va appliquer la même recette qu'en 2008 et essayer d'amener un maximum d'Etats vers l’austérité !



La Troïka, née en 2010, est composée de :

● la Commission Européenne,

● la Banque Centrale Européenne (BCE)

● du Fonds Monétaire International (FMI)



Les banques ont déjà prévenu les Etats qu'il faut appliquer l'austérité si l’on veut financer cette crise sanitaire du Covid-19.



Le confinement en France nous est imposé en raison des carences du système sanitaire actuel auquel on a retiré progressivement les moyens financiers durant les dernières décennies, dû à des restrictions budgétaires, une austérité qui nous est imposée par le trio de la TROÏKA !

« Dès le début de l’année 1973, l’État français avait renoncé à sa prérogative de battre monnaie au grand profit des banques privées »

G. Pompidou était bien un ex-PDG de la banque Rothschild, il était devenu président par défaut de la république française qui s’installa à l’Élysée le 15 juin 1969. Il a été le premier à avoir endetté la France par l’interdiction de faire fonctionner la planche à billets et mettre en place des dispositions pour emprunter de l’argent avec un taux d’intérêt (élevé) auprès des banques privées.

L’ancien (G. Pompidou) et le nouveau banquier (Macron) à la tête de l'Etat français par défaut coûtent certainement très cher aux contribuables français. Il aurait été possible de bien faire au lieu de transférer le service de la dette vers les banques privées, on pouvait construire plus d’écoles, d’universités, d’industries, d’investissements …. Pour plus d’emplois, plus de croissance, plus de bien être, plus d’amélioration du niveau de vie…

https://www.alterinfo.net/LA-BANQUE-ROTHSCHILD-A-ENFANTE-DEUX-PRESIDENTS-PAR-DEFAUT-POUR-LA-REPUBLIQUE-FRANCAISE-G-POMPIDOU-ET-E-MACRON_a130632.html

La racine de la gouvernance mondiale

(27m7s de la précédente vidéo)

La première racine de la gouvernance mondiale était la création des banques centrales parce que c’était une façon de centraliser le contrôle des monnaies d'une part sur des Etats, ensuite d’élargir ce système à tous les pays et créer la BRI….



(23m12s de la précédente vidéo)

Quand on parle de monnaie, il faut savoir que derrière le contrôle d'une monnaie il y a toujours les notions de pouvoir et de politique , il faut garder en mémoire que le signe monétaire est quelque chose d’essentiel dans l'organisation et dans le contrôle que vous pouvez avoir sur les gens , sur un territoire, etc.



(27m35s de la précédente vidéo)

A partir du moment où vous avez cette organisation centralisée de la gestion des monnaies vous avez déjà en quelque sorte le gouvernement mondial, puisque vous avez délégué à des personnes dont vous ignorez tout le fait que ces gens dans l'ombre contrôlent l’affectation des ressources , des ressources monétaires, des signes monétaires.



(27m55s de la précédente vidéo)

Ces gens ont le pouvoir d'orienter le fonctionnement de l'économie, ils ont le pouvoir de sectoriser les économies en fonction des intérêts de ceux qui tirent les ficelles ... A partir de là le gouvernement mondial existe déjà !

Le Covid-19 vient de tomber à pic pour faire avancer l’idée de l’acceptation, de la nécessité d'une gouvernance mondiale.



La BRI ou la Banque de toutes les banques centrales

Dans un récent article intitulé : “Who Runs The World ? Solid Proof That A Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling The Strings“, nous avons extrait une citation du professeur d’histoire de l’université de Géorgie, Carroll Quigley, citation d’un livre qu’il écrivit en 1966 et dans lequel il parlait des grands plans que l’élite avait pour la Banque des Règlements Internationaux ou BRI :

“Les puissances du capitalisme financier avaient un but plus ambitieux, rien de moins que de créer un système de contrôle financier mondial, qui serait mis dans des mains privées et qui serait capable de dominer le système politique de chaque nation ainsi que l’économie mondiale dans son entièreté. Ce système devait être contrôlé de manière féodale par les banques centrales mondiales agissant de concert par le biais de réunions secrètes fréquentes au cours lesquelles des accords seraient établis pour y parvenir. Le summum de ce système serait la Banque des Règlements Internationaux (BRI) de Bâle en Suisse, une banque privée possédée et contrôlée par les banques centrales mondiales, étant elles-mêmes des entreprises privées.”

http://vahineblog.over-blog.com/2015/07/la-b-r-i-banque-des-reglements-internationaux-ou-comment-les-banquiers-gouvernent-le-monde.html



La Banque des Règlements Internationaux est une organisation financière internationale créée en 1930 sous la forme juridique d'une société anonyme, dont les actionnaires sont des banques centrales.



En 1977, la BRI abandonna son anonymité en échange d’un QG plus efficace. Le nouveau bâtiment fut décrit comme “une tour circulaire de 18 étages s’élevant au-dessus de la cité médiévale comme la « cheminé d’un réacteur nucléaire » complètement déplacé.” Le bâtiment fut vite reconnu comme « La tour de Bâle ». Aujourd’hui la BRI a une immunité gouvernementale, ne paie aucun impôt et possède sa propre force de police privée. Elle est, comme l’avait envisagé Mayer Rothschild, au-dessus des lois .

Oui, ceci ressemble beaucoup à la Tour de Babel (comme une tour de refroidissement d’une centrale nucléaire) comme vous pouvez le constater sur la photo suivante. Une fois de plus, l’élite mondialiste essaie d’unifier l’humanité sous un système unique.

Source du texte qui suit https://books.google.fr/...... Page 231-233

Enfin, et dans le but de dénoncer officiellement le fonctionnement bancaire planétaire, quoi de mieux que le témoignage professionnel véridique, précis et hors commun d'une ex-employée de la banque mondiale !

En effet, Karen Hudes a tenu son poste de direction à la banque mondiale pendant vingt ans avant de décider de dénoncer la corruption en son sein. Elle a étudié le droit à Yale law School et l'économie à l'université d'Amsterdam. Elle a travaillé pour l'US Export Import Bank des USA de 1980 à 1985 et pour le service juridique de la banque mondiale de 1986 à 2007.

Elle a créé le comité d'organisation non-gouvernemental de la section du droit international de l'Américain Bar Association et le comité sur le multilatéralisme et la responsabilité des organisations internationales de la branche américaine de l'International Law Association, Bref un sacré et sérieux bagage ...

Alors qu'elle travaillait pour la banque mondiale, il lui arrivait de découvrir un grand nombre d'activités de corruption. Elle en était arrivée au stade où elle ne pouvait plus garder silence sur cette corruption et a suivi les procédures appropriées pour signaler ses constatations. Elle s'est d'abord rendue à la direction de l'évaluation mondiale des banques et des directeurs pays, puis au département du Trésor des USA ainsi au Congrès. Et bien, je vous laisse deviner ... Toutes ses demandes ont été ignorées, et dans certains cas, ont été complétement étouffées ! Par conséquence, elle fut mise à la porte, en 2007, à la suite de ses différents rapports.

Depuis ce moment, elle dénonce publiquement et courageusement le fonctionnement occulte de la finance et son contrôle sur le monde.

Pour commencer, voici ce qu’elle rapporte à propos de la BRI.

" Elle chapeaute toutes les banques centrales, le FMI, la banque mondiale et la réserve fédérale US qui sont toutes ses actionnaires. "

En clair, c'est la Banque centrale des banques centrales !

Elle réalise la stabilité monétaire et financière par les contrôles des divises et d'une énorme quantité d'or.

C'est donc la BRI qui détient le pouvoir sous la direction de huit familles bancaires :

Goldman Sachs

Rockefeller

Lehman

Kuhn-Loeb (New-York)

Rothschild

Warburg (Hambourg)

Lazard

Israël Moses Seifs (Rome)

Elle dénonce encore :

" Nous vivons dans un monde de sociétés secrètes et de secrets, et l'information publique qui doit l'être ne l'est pas..... Il y a des forces qui combattent la corruption et il y a des forces qui ont totalement été cooptées et la façon dont elles agissent est une trahison à la population de ses pays. "

La BRI envoie des instructions à toutes les autres institutions financières du monde entier.



A lire aussi :

https://www.alterinfo.net/Le-controle-des-Rothschild_a144940.html



Etienne Chouard - L'arnaque de l'impôt sur le revenu

Le rôle de la Banque de France au sein de la BRI

En tant que membre fondateur de la BRI, membre ex officio du Conseil d’administration et faisant partie des principaux actionnaires, la Banque de France participe à l’ensemble des réunions bimestrielles de la BRI qui regroupent les gouverneurs des principales banques centrales de la planète.



Ainsi, tous les deux mois, les gouverneurs et autres hauts responsables de banques centrales se réunissent à Bâle pour examiner la situation économique et financière mondiale et échanger sur les thèmes d’actualité lors de deux réunions principales : la « Réunion sur l’économie mondiale » — REM (Global Economy Meeting — GEM) et la Réunion dite « de tous les gouverneurs » (All Governors’ Meeting)



La BRI favorise également la coordination des banques centrales à travers le processus dit « de Bâle » qui soutient directement l’action des groupements internationaux – six comités et trois associations – chargés d’élaborer des normes et d’œuvrer à la stabilité financière.



Ainsi, la Banque de France est représentée dans l’ensemble des comités que la BRI chapeaute directement, notamment les Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Comité sur le système financier mondial, et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/instances-financieres-internationales-banque-des-reglements-internationaux-et-conseil-de-stabilite/le-role-de-la-banque-de-france-au-sein-de-la-bri

Deux méga banques, la Banque mondiale et le FMI, offrent des prêts à tous les pays de la planète. Le premier est détenu conjointement par les plus grandes familles bancaires du monde. Ces deux méga banques offrent des prêts aux « pays en développement » et utilisent leurs intérêts presque impossibles à rembourser pour mettre la main sur la vraie richesse, à savoir la terre, les ressources minérales et les métaux précieux.



Deux ténors de la finance française se font concurrence à l’ombre du Parthénon. D’un côté, la banque Lazard Frères, et, de l’autre, Rothschild & Co. Ils se disputent depuis dix ans la gestion de la dette publique grecque.

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/lazard-succede-a-rothschild-pour-accompagner-la-grece-sur-les-marches-20190913

La fortune des Rothschild est tellement élevée qu’ils ne figurent même pas dans la liste des hommes les plus fortunés, le classement FORBES, dépassant très largement les plus riches !!!

https://www.forbes.fr/classements/classement-forbes-2020-des-milliardaires-bernard-arnault-sur-le-podium/



Pourquoi le magazine FORBES fait-il une exception dans ses classements en excluant les banquiers ?

« Les dynasties familiales les plus fortunées ne sont pas référencées dans le classement Forbes (The World’s Billionaires List). Et pour cause… La fortune d’un Bill Gates (76 Milliards de Dollars US) ferait pâle figure comparée ne serait qu’aux actifs et avoir de la famille Rothschild (Amschel) qui fut estimée à 50 000 Milliards de Dollars US en 2012 (en comparaison, la même année, le PIB mondial fut évalué à 71 830 Dollars US). »

https://www.lelibrepenseur.org/la-puissance-financiere-de-la-dynastie-rothschild/

Mayer Amschel Rothschild disait : « Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation, et je me moque de qui fait ses lois ».

Cette phrase n’est pas à prendre à la légère. Et pour la nationalisation des banques, c’est le phénomène inverse qui se produit depuis un siècle, ainsi toutes les banques centrales des pays occidentaux sont privées (France depuis 1973 et Etats-Unis depuis 1913 entre autres), et tout porte à croire que la majorité d’entre elles, sont à la main des Rothschild ou d’autres familles puissantes comme les fameux Rockefeller ou les Warburg.

Aujourd’hui, on le sait, ce sont les banques et les multinationales qui font les lois et qui gouvernent le monde !

https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1208750-homme-le-plus-riche-du-monde-bernard-arnault-evince-bill-gates/

La dette est leur mécanisme de contrôle

En renflouant des pays après les avoir intentionnellement manipulés pour les endetter et en prétendant les aider en calculant le montant maximum de leur dette, ils veillent à ce que la dette ne puisse jamais être remboursée, ce qui les maintiendra dans l’esclavage. Cela renforce leur emprise / leur contrôle sur ces pays car ils les remboursent par le « travail forcé », alors qu’ils pillent en outre toutes leurs ressources.



Dette rime avec agences de notations

Une agence de notation financière est un organisme chargé d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d'un emprunt d'un État, d'une entreprise ou d'une collectivité locale, et jamais d'un particulier.



Comment asservir un pays par la dette ?

Exemple la crise de la dette au Venezuela

https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/14/venezuela-un-defaut-partiel-attendu-mais-aux-consequences-incertaines_5214604_3234.html



Beaucoup de ces « élitistes » sont totalement convaincus que la « gouvernance mondiale » correspond à ce dont l’humanité a désespérément besoin. Ils nous disent même publiquement ce qu’ils comptent faire, mais les gens n’y prêtent pas attention !

« Dans le domaine de la coopération de la banque centrale, la réunion sur l’économie mondiale constitue le forum principal, qui se réunit au QG de la BRI à Bâle. Ces dernières années, ce forum a réuni 31 gouverneurs de banques centrales comme membres permanents plus un certain nombre de gouverneurs se rendant aux réunions sur une base de rotation. La réunion sur l’économie mondiale, à laquelle tous les gouverneurs de Banque Centrale des économies systémiques émergentes participent, est devenue le groupe principal de gouvernance mondiale parmi les banques centrales. »

Le discours s’appelait « La gouvernance mondiale aujourd’hui », et vous pouvez trouver la transcription complète « ici »

http://vahineblog.over-blog.com/2015/07/la-b-r-i-banque-des-reglements-internationaux-ou-comment-les-banquiers-gouvernent-le-monde.html

Ce qui est inquiétant est que la BRI échappe à tout contrôle.

De par les droits qui lui sont accordés par la grâce du Conseil Fédéral Suisse, toutes les archives de la banque, tous ses documents et « toute donnée médiatique » sont « inviolables en tout lieu et en tout temps ». De plus, les employés et officiers de la BRI « jouissent de l’immunité de toute juridiction criminelle et administrative, dans la mesure où cette immunité n’est pas levée de manière formelle… et ce même après qu’une personne ait cessé d’être officiellement employée de la banque ». Finalement, aucune plainte contre la BRI ou ses dépositaires ne peut être appliquée « sans l’accord préalable de la banque. »

http://vahineblog.over-blog.com/2015/07/la-b-r-i-banque-des-reglements-internationaux-ou-comment-les-banquiers-gouvernent-le-monde.html



Au bout du compte, la façon dont vous ressentirez la BRI ne sera que le reflet de ce que vous ressentirez pour une monnaie unique. La banque fut un participant important de la création de l’Euro comme la monnaie commune de l’Europe. Il y a des rumeurs que le prochain projet est de persuader les Etats-Unis, le Canada et le Mexique de passer à une monnaie régionale similaire, qui sera peut-être appelée “l’Amero” et il est logique d’assumer que le but ultime de la banque est une monnaie unique mondiale . Ceci simplifierait les transactions et consoliderait vraiment le contrôle total des banques sur l’économie planétaire.

… Ce qui n’est pas dit dans ce tableau est pourtant l’essentiel : les USA et ses alliés ne sont plus depuis le début du XXème siècle (au bas mot) gouvernés par ce que j’appelle un phénomène politique, qui représente l’intérêt commun, mais par un cartel d’entreprises dirigé par les principales banques globales d’investissement qui ont leur quartier général, depuis Oliver Cromwell, à la City of London. En réalité, les Etats occidentaux n’existent plus car ils ont été privatisés lorsque le contrôle de leurs monnaies est tombé dans les mains des banquiers privés, ce qui explique, en Europe, l’apparition des institutions européennes, qui ne sont que la formalisation politique de cette capture des règles d’organisation des peuples par des intérêts privés.

https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/

Une monnaie mondiale

Monnaie digitale (cryptomonnaie) : 80% des banques centrales planchent sur le sujet

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/monnaie-digitale-80-des-banques-centrales-planchent-sur-le-sujet-837966.html

La BRI et la banque centrale suisse vont collaborer sur une monnaie numérique

https://journalducoin.com/altcoins/bri-banque-centrale-suisse-collaboration-monnaie-numerique/

Les monnaies numériques des banques centrales pourraient arriver plus tôt que prévu

La "banque centrale des banques centrales" et de nombreux analystes pensent que la crainte de la transmission du coronavirus par l’argent en espèce et les cartes bancaires pourrait accélérer l’arrivée des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

https://fr.cryptonews.com/news/the-world-might-see-cbdcs-sooner-than-expected-6073.htm

Le triangle dramatique ou triangle de Karpman

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_dramatique

Le triangle dramatique ou triangle de Karpman est un des "jeux psychologiques" de manipulation de la communication.

L’analyse de la crise actuelle révèle aussi l’application des techniques du pompier pyromane et du triangle de Karpman, c’est-à-dire le jeu de rôles bourreau / victime / sauveur. Le gouvernement Macron a laissé la situation de crise sanitaire s’installer, en restant visiblement longtemps passif, dans le but de l’aider ainsi à s’installer, visiblement volontairement ! Dans le réel, le pouvoir, ici le gouvernement Macron, occupe donc la place du pyromane, donc du bourreau. Puis, une fois que la crise est installée et en cours, le pouvoir se présente comme le sauveur avec la complicité des médias, qui va donc nous « sauver de la crise » qu’il a lui-même installée furtivement, tel un pompier qui éteindrait l’incendie après l’avoir lui-même allumé discrètement.

Les grands médias commencent déjà à féliciter le gouvernement pompier / pyromane pour avoir sauvé des vies … OUI, vous ne rêvez pas !

Il faut le lire pour le croire : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-plus-de-60000-vies-sauvees-par-le-confinement-en-france-1197551



La réalité est tout autre car le gouvernement Macron, par son attitude passif, a laissé le virus se propager tranquillement en France, il nous a même encouragés à aller voter, puis une fois que le Covid-19 s’est bien propagé, encombrant ainsi les urgences dans les cliniques, il a pris des mesures contre productives, empêchant de combattre avec efficacité le virus et ainsi de sauver des vies :



Liste des entraves du gouvernement Macron

Plus de 3 milliards de personnes sont appelées à se confiner dans le monde. Pour la première fois de son histoire, l’humanité semble réussir à se coordonner de manière unitaire face à un ennemi global commun.

Que vous inspire cette situation ?



Le véritable programme de l’OMS : Un nouvel ordre mondial inspiré de la Chine

OMS, Chine, cercles mondialistes et multinationales… MÊME COMBAT !

Contre les nations, les peuples et leurs libertés.

L’OMS s’est occupée de l’épidémie de COVID-19 dans une optique bien précise. Elle est passée de la minimisation du virus et du lobbying contre les interdictions de voyage en provenance de Chine à la pression en faveur d’un confinement systématique du monde et de son économie . Il y a une méthode derrière cette folie : L’OMS utilise la pandémie pour s’orienter vers un Nouvel Ordre Mondial sur le modèle du régime oppressif de la Chine.

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/04/30/modele-de-loms-et-de-gates-les-portes-du-diable-symbole-du-shiva-nataraj-de-la-danse-de-la-destruction-present-aussi-au-cern-de-geneve-la-chine-comme-nouveau-modele-pour-le-monde-chaotique-au/

La dernière phrase est particulièrement accablante : 95% des décès auraient pu être évités si l’OMS ne s’était pas opposée aux interdictions de voyager en provenance de Chine. Compte tenu du fait que l’OMS a activement combattu la mesure la plus importante pour arrêter la propagation du virus, pourquoi continue-t-elle à façonner les politiques gouvernementales ? Parce qu’il est lié à l’élite mondiale.

Un vaccin et rien d’autre

Pour bien comprendre l’état d’esprit derrière l’OMS, nous devons examiner le financement derrière l’OMS.

Deux des cinq plus grands bailleurs de fonds de l’OMS sont la Fondation Bill & Melinda Gates et l’Alliance Gavi. Comme on le voit dans l’article Bill Gates appelle à une identification numérique pour identifier qui est vacciné, ces deux organisations plaident pour l’utilisation de vaccins pour créer un système d’identification mondial utilisant une sorte d’implant. COVID-19 est l’occasion parfaite pour eux de réaliser cela.

Pour que cela se produise, le monde doit vivre dans la peur et sans remède jusqu’à ce que le vaccin soit libéré.

Que vous inspire ce projet liberticide ?

Quand les gens encore endormi vont elles enfin se réveiller ?



Ps. :

Un grand MERCI à mon copain Gérard, pour son aide de correction de cet article.

Informations complémentaires :

La chaine de TV italienne « RAI 3 » avait lancée une alerte le 16/11/2015 au sujet de la création d'un Super-Virus > Coronavirus !

Snowden : les gouvernements utilisent la pandémie pour construire une « architecture de l'oppression » de la surveillance (Themindunleashed.com)