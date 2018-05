Croissance, chômage : l’échec patent du hollando-macronisme

Laurent Herblay

Bonjour

Deux statistiques importantes ont été publiées la semaine dernière : celles du chômage et de la croissance. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que, malgré des vents et des courants plutôt porteurs, la performance de la France est tout sauf satisfaisante, indiquant l’échec patent des politiques suivies depuis des décennies et plus particulièrement par l’ancien ministre de l’économie et actuel président.

Je l’ai lu et approuvé en modération, il n’y pas plus menteur que Macron, mais entre les kangourous et quand il ignore que la Nouvelle Calédonie est la France, c’est plus que grave l’oubli ne peut surgir comme il pond ses mensonges. Je le précise mais certaines vérités dérangent quoi qu’il en soit le tout c’est d’avoir le courage de le dénoncer et vous faites merci. Cdt