Source : http://cocomagnanville.over-blog.com/2021/07/cuba-resiste.html

Cuba résiste !

Publié le 16 Juillet 2021

Par Frei Betto Publié le 15 juillet 2021

Peu de gens ignorent ma solidarité avec la révolution cubaine. Pendant 40 ans, j'ai visité l'île fréquemment, pour des engagements professionnels et des invitations à des événements. Pendant une longue période, j'ai servi de médiateur pour la reprise du dialogue entre les évêques catholiques et le gouvernement cubain, comme décrit dans mes livres "Fidel et la religion" (Fontanar / Companhia das Letras) et "Paradis perdu - Voyages dans le monde socialiste" (Rocco). Je conseille le gouvernement cubain sur la mise en œuvre du plan d'éducation à la souveraineté alimentaire et à la nutrition.

Je connais en détail la vie quotidienne cubaine, notamment les difficultés rencontrées par la population, la remise en question de la Révolution, les critiques des intellectuels et des artistes du pays. J'ai visité des prisons, parlé à des opposants à la révolution, vécu avec des prêtres et des laïcs cubains qui s'opposent au socialisme.

Quand on me dit, brésilien, qu'il n'y a pas de démocratie à Cuba, je descends de l'abstraction des mots à la réalité. Combien de photos ou de reportages avez-vous vu ou voyez-vous de Cubains vivant dans la pauvreté, de mendiants éparpillés sur les trottoirs, d'enfants abandonnés dans les rues, de familles sous les viaducs ? Un peu comme à Cracolandia, les milices, les longues files de malades qui attendent des années avant d'être soignés dans un hôpital ?

Je préviens mes amis : si vous êtes riche au Brésil et que vous vivez à Cuba, vous connaîtrez l'enfer. Vous ne pourrez pas changer de voiture chaque année, acheter des vêtements de marque, voyager fréquemment pour des vacances à l'étranger. Et, surtout, vous ne pourrez pas exploiter le travail des autres, garder vos employés dans l'ignorance, être "fier" de Maria, votre cuisinière depuis 20 ans, et à qui vous refusez l'accès à votre propre maison, à l'école et à l'assurance maladie.

Si vous êtes de la classe moyenne, préparez-vous à vivre le purgatoire. Bien que Cuba ne soit plus une société nationalisée, la bureaucratie persiste, il faut être patient dans les files d'attente sur les marchés, de nombreux produits disponibles ce mois-ci peuvent ne pas l'être le mois prochain en raison des incohérences dans les importations.

Toutefois, si vous êtes salarié, pauvre, sans abri ou sans terre, préparez-vous à vivre le paradis. La Révolution garantira vos trois droits humains fondamentaux : l'alimentation, la santé et l'éducation, ainsi que le logement et le travail. Vous pouvez avoir le goût de ne pas manger ce que vous aimez, mais vous n'aurez jamais faim. Votre famille bénéficiera d'une éducation et de soins médicaux, y compris d'opérations chirurgicales complexes, totalement gratuits, comme un devoir de l'État et un droit du citoyen.

Il n'y a rien de plus prostitué que le langage. La célèbre démocratie née en Grèce a ses mérites, mais il est bon de rappeler qu'à l'époque, Athènes comptait 20 000 habitants vivant du travail de 400 000 esclaves... Que répondrait l'un de ces milliers de serfs si on l'interrogeait sur les vertus de la démocratie ?

Je ne souhaite pas pour l'avenir de Cuba, le présent du Brésil, du Guatemala, du Honduras ou même de Porto Rico, une colonie des États-Unis, à laquelle on refuse l'indépendance. Je ne souhaite pas non plus que Cuba envahisse les États-Unis et occupe une zone côtière de la Californie, comme dans le cas de Guantánamo, qui est devenu un centre de torture et d'emprisonnement illégal de terroristes présumés.

La démocratie, dans ma conception, signifie le "Notre Père" - l'autorité légitimée par la volonté du peuple - et "notre pain" - le partage des fruits de la nature et du travail humain. La rotation électorale n'assure ni ne garantit la démocratie. Le Brésil et l'Inde, considérés comme des démocraties, sont des exemples évidents de misère, de pauvreté, d'exclusion, d'oppression et de souffrance.

Seuls ceux qui connaissent la réalité de Cuba avant 1959 savent pourquoi Fidel a bénéficié d'un tel soutien populaire pour mener la révolution à la victoire. Le pays était connu comme le "bordel des Caraïbes". La mafia dominait le secteur bancaire et le tourisme (il existe plusieurs films à ce sujet). Le principal quartier de La Havane, l'actuel Vedado, porte ce nom parce que les Noirs n'étaient pas autorisés à y circuler...

Les États-Unis ne se sont jamais résignés à avoir perdu Cuba soumise à leurs ambitions. C'est pourquoi, juste après la victoire des guérilleros dans la Sierra Maestra, ils ont tenté d'envahir l'île avec des troupes mercenaires. Ils sont vaincus en avril 1961. L'année suivante, le président Kennedy décrète le blocus de Cuba, qui se poursuit encore aujourd'hui.

Cuba est une île pauvre en ressources. Elle est obligée d'importer plus de 60% des produits de base du pays. Avec le durcissement du blocus poussé par Trump (243 nouvelles mesures et, jusqu'à présent, non levées par Biden), et la pandémie, qui s'est concentrée sur l'une des principales sources de ressources du pays, le tourisme, la situation interne s'est aggravée. Les Cubains ont dû se serrer la ceinture. Ensuite, les mécontents de la Révolution, qui gravitent dans l'orbite du "rêve américain", ont promu les manifestations du dimanche 11 juillet - avec l'aide "solidaire" de la CIA, dont le chef vient de faire le tour du continent, inquiet du résultat des élections au Pérou et au Chili.

La personne la mieux placée pour expliquer la situation actuelle à Cuba est son président, M. Díaz-Canel : "La persécution financière, économique, commerciale et énergétique a commencé. Ils (la Maison Blanche) veulent un bouleversement social interne à Cuba afin d'appeler à des "missions humanitaires" qui se traduiront par des invasions et des ingérences militaires".

"Nous avons été honnêtes, nous avons été transparents, nous avons été clairs et, à tout moment, nous avons expliqué à notre peuple les complexités d'aujourd'hui. Je me souviens qu'il y a plus d'un an et demi, lorsque le second semestre de 2019 a commencé, nous avons dû expliquer que nous étions dans une situation difficile. Les États-Unis ont commencé à intensifier une série de mesures restrictives, le renforcement du blocus, les persécutions financières contre le secteur énergétique, dans le but d'asphyxier notre économie. Cela provoquerait l'explosion sociale massive souhaitée, afin d'appeler à une intervention "humanitaire", qui se terminerait par des interventions militaires".

"Cette situation a perduré, puis sont arrivées les 243 mesures (de Trump, pour renforcer le blocus) que nous connaissons tous et, enfin, il a été décidé d'inscrire Cuba sur la liste des pays qui parrainent le terrorisme. Toutes ces restrictions ont conduit le pays à réduire immédiatement les diverses sources de revenus en devises étrangères, telles que le tourisme, les voyages des Cubains-Américains dans notre pays et les envois de fonds. Un plan a été formé pour discréditer les brigades médicales cubaines et les collaborations de solidarité cubaines, qui ont reçu une grande partie des devises étrangères pour cette collaboration".

"Toute cette situation a généré une situation de pénurie dans le pays, principalement d'aliments, de médicaments, de matières premières et de matières premières afin que nous puissions développer nos processus économiques et productifs qui, en même temps, contribuent aux exportations. Deux éléments importants sont éliminés : la capacité d'exporter et la capacité d'investir des ressources".

"Nous avons également des limitations sur le carburant et les pièces de rechange, et tout cela a conduit à un niveau d'insatisfaction, ajouté aux problèmes accumulés que nous avons pu résoudre et qui proviennent de la période spéciale (1990-1995, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée), avec de graves conséquences pour l'économie cubaine). Ainsi qu'une campagne médiatique féroce visant à nous discréditer, dans le cadre de la guerre non conventionnelle, qui tente de briser l'unité entre le parti, l'État et le peuple ; et qui vise à décrire le gouvernement comme insuffisant et incapable d'assurer le bien-être du peuple cubain".

"L'exemple de la révolution cubaine a beaucoup dérangé les États-Unis pendant 60 ans. Ils ont appliqué un blocus injuste, criminel et cruel, aujourd'hui intensifié par la pandémie. Des blocus et des actions restrictives qu'ils n'ont jamais menés contre aucun autre pays, pas même contre ceux qu'ils considèrent comme leurs principaux ennemis. Il s'agit donc d'une politique perverse à l'encontre d'une petite île qui n'aspire qu'à défendre son indépendance, sa souveraineté et à construire sa société avec autodétermination, selon des principes que plus de 86% de la population a soutenus".

"Au milieu de ces conditions, une pandémie est apparue, une pandémie qui a touché non seulement Cuba mais le monde entier, y compris les États-Unis. Elle a touché les pays riches, et force est de constater que, face à cette pandémie, ni les États-Unis ni ces pays riches n'avaient la capacité de faire face à ses effets. Les pauvres ont été lésés, car il n'y a pas de politiques publiques destinées à la population, et il existe des indicateurs de la lutte contre la pandémie avec des résultats pires que ceux de Cuba dans de nombreux cas. Les taux d'infection et de mortalité par million d'habitants sont nettement plus élevés aux États-Unis qu'à Cuba (les États-Unis ont enregistré 1 724 décès par million d'habitants, tandis que Cuba compte 47 décès par million d'habitants). Alors que les États-Unis se retranchaient dans le nationalisme des vaccins, la brigade Henry Reeve de médecins cubains poursuivait son travail auprès des populations les plus pauvres du monde (elle mérite donc, bien sûr, le prix Nobel de la paix)".

"Sans la possibilité de réussir à envahir Cuba, les États-Unis persistent dans un blocus rigide. Après la chute de l'URSS, qui a fourni à l'île les moyens de contourner le blocus, les États-Unis ont tenté d'accroître leur contrôle sur le pays des Caraïbes. À partir de 1992, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à une écrasante majorité pour mettre fin au blocus. Le gouvernement cubain a indiqué qu'entre avril 2019 et mars 2020, Cuba a perdu 5 milliards de dollars de commerce potentiel en raison du blocus ; au cours des six dernières décennies, elle a perdu l'équivalent de 144 milliards de dollars. Aujourd'hui, le gouvernement américain a intensifié les sanctions contre les compagnies maritimes qui acheminent le pétrole vers l'île".

C'est cette fragilité qui ouvre un flanc aux manifestations de mécontentement, sans que le gouvernement ne mette chars et troupes dans les rues. La résilience du peuple cubain, nourrie par des exemples tels que Martí, Che Guevara et Fidel, s'est avérée invincible. Et à eux, nous tous qui luttons pour un monde plus juste devons la solidarité."

traduction carolita d'un article paru sur Kaosenlared le 15 juillet 2021

Source original : https://kaosenlared.net/cuba-resiste/