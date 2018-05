D. TRUMP, l’apprenti sorcier, résilie l’accord sur le nucléaire avec L’IRAN

Mardi soir, le 08/05/2018, D. TRUMP vient de signer la résiliation du contrat sur l'accord du nucléaire entre les États-Unis et l'Iran et annonce qu'il va restaurer des sanctions sevères, entre autres l'embargo économique, contre l'Iran. Cela aura des conséquences graves, pas seulement pour l'Iran… Il a ajouté que « tout autre pays qui aide l’Iran dans sa quête d’armes nucléaires pourrait aussi être ciblé par des sanctions américaines ».



Un accord signé par les États-Unis ne vaut désormais plus rien !

Les dernières visites de A. Merkel, E. Macron et de Theresa May ont eu pour but de dissuader D.TRUMP de résilier cet accord.

Ces visites ont été peine perdue !

En 2017, à l’issue de leur réunion à Bruxelles, "les ministres des Affaires étrangères français, allemand et britannique ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ont exprimé leur intention de maintenir l’accord nucléaire signé avec l'Iran", avait déclaré le ministre allemand Zigmar Gabriel.

Cependant, il y avait un petit bémol, le Président français Emmanuel Macron avait estimé que l'accord en question n'était plus suffisant.

Israël, l'état sioniste, est aux anges, car Netanyahou était depuis le début contre la signature du contrat avec l'Iran. Le premier ministre avait sévèrement condamné l'accord signé sous le précédent président des États-Unis, Barak Obama.

Israël veut aller au bout du plan d'Oded Yinon, c'est-à-dire démanteler tous les États du Proche et Moyen-Orient !

Le plan Oded Yinon, fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères – quelques mois après la première guerre israélo-libanaise, invite Israël à "agir directement ou indirectement pour reprendre le Sinaï en tant que réserve stratégique, économique et énergétique". Yinon conclut : " La décomposition du Liban en cinq provinces préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, y compris l’Egypte, la Syrie, l’Irak et toute la péninsule arabe".

Le plan d’Oded Yinon a été mis en pratique depuis et confirmé par le général US Wesley Clark.

Le plan US post 11/9 : envahir 7 pays, selon le général US Wesley Clark

En ce qui concerne le nucléaire iranien, Benyamin Netanyahou faisait monter la pression.

Le premier ministre israélien a affirmé, lundi 30 avril 2018, dans une présentation télévisée, que l’Iran a poursuivi activement jusqu’en 2003, un programme pour obtenir l’arme atomique. Baptisé « Amad », ce programme visait à produire cinq têtes nucléaires, de 10 kilotonnes chacune, qui devaient être ensuite placées sur des missiles de type Shahab 3.

Dans un communiqué, l’AIEA a réitéré mardi 1er mai 2018 son constat fait à l’époque : « Pas d’indices crédibles de l’existence en Iran d’activités se rapportant à la mise au point d’un dispositif nucléaire explosif après 2009. » Pour sa part, le ministère des affaires étrangères iranien a qualifié Benyamin Netanyahou de « menteur invétéré, en panne d’idées ».

Un très court rappel sur l'accord nucléaire avec l'Iran :

En 2006, l'Organisation des Nations Unies avait imposé des sanctions économiques très sévères à l'Iran :

1. sur les activités pétrolières

2. sur les ventes d'armes

3. sur les transactions financières

Pendant une dizaine d'années, les sanctions économiques ont paralysé l'Iran et créé un certain mécontentement au sein de la population.

Signé en juillet 2015 par les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne avec l’Iran, son objectif était d’empêcher la République islamique de se doter de l’arme nucléaire. L’Iran s’y est engagé à réduire le taux d’enrichissement de son uranium, passant d’une pureté de 20 % (répondant à des besoins militaires) à 3 % (suffisant à un usage civil), et à se défaire de ses stocks d’uranium enrichi et d’eau lourde. En contrepartie, les pays signataires ont levé les sanctions, qui frappaient durement l’économie iranienne.

Les pays européens on fait savoir qu'ils souhaitaient, malgré la résiliation de l'accord par les États-Unis, maintenir leur accord avec l'Iran.

Mais face à la pression des États-Unis, il me semble peu probable que la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne résistent longtemps aux menaces de sanctions voire des chantages américains envers les pays qui continuent à commercer avec l'Iran.

Avec son "America First", D. Trump avait récemment entre autres menacé l'U.E. avec des droits de douane notamment sur l'aluminium... Un sursis d'un mois laisse le temps à des négociations... pour trouver une issue, voire pour faire faire des concessions en particulier de la part de l'Allemagne ...

Les États-Unis sous la présidence de D. TRUMP sont plus que jamais une menace pour la paix dans le monde.

Les experts de l’AIEA confirment pour l’instant que l’Iran tient ses engagements.

Pourtant, Trump affirme que l’Iran aurait violé « l’esprit de l’accord » : « Le régime iranien soutient le terrorisme et exporte la violence, le carnage et le chaos dans tout le Moyen-Orient »

Hors les gens qui suivent la presse libre savent que ce n'est pas l'Iran qui soutient le terrorisme mais les pays de l'OTAN, voire Israël qui est devenu membre permanent au siège de l’OTAN à Bruxelles ....

Israël a toujours utilisé l’OTAN quand il en avait besoin, et, jusqu’ici, tout s’est toujours passé comme si cet outil lui appartenait, comme si le monde lui appartenait !

Hillary Clinton admet que les États-Unis ont créé Al Qaida

Puis, en Syrie ce sont les Américains qui ont soutenu les terroristes.

Michael T. Flynn - directeur de la DIA, admet que les USA ont créé Daesh

C'est l'Occident qui a créé le Groupe Terroriste « État Islamique »

CIA et DAESH : Le secret que les médias français ne veulent surtout pas que vous sachiez

Au moment où vous lisez cet article, certains journaux de la "Grande" Presse française utilisent le titre suivant pour annoncer la décision de D. TRUMP :

"Nucléaire iranien : Netanyahou « soutient totalement » Trump"

Je dirais plutôt que l'AIPAC avec ses 100 000 membres lobbyistes aux États-Unis ainsi les autres groupes lobbyistes sionistes dans le monde ont fait un "bon boulot" de lobbying pour que Trump exécute le désir le plus cher des Israéliens. Les titres de la grande Presse devraient plutôt être inversés :

"Nucléaire iranien : TRUMP « soutient totalement » Netanyahou !"

Une analyse approfondie et de très haut niveau par le journaliste Jeff Blankfort au sujet de l’influence d’Israël sur la politique des États-Unis :

Jeff Blankfort a consacré sa vie à défendre la cause des Palestiniens et à étudier les mécanismes de cette influence centrale. Il explique pourquoi son pays (les États-Unis) a toujours cédé à Israël et également pourquoi ceux qui demandent que justice soit rendue aux Palestiniens ont totalement échoué. [Silvia Cattori]

L'Aipac, groupe de pression pro-israélien, se focalise sur la menace iranienne

Discours de D. TRUMP devant le RDV annuel de l'AIPAC le 21/03/2016 (avant son élection présidentielle)

La décision de résilier l'accord nucléaire semble être prise depuis longtemps.

Rappel : Netanyahou aimerait que Trump assiste à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.

Par ce biais, le Premier ministre israélien souhaite "remercier" Donald Trump, qu'il qualifie de "véritable ami".

Un transfert qui coïncide avec les 70 ans de l’État d'Israël. Rompant avec des décennies de politique américaine sur le sujet, le président Trump a annoncé le 6 décembre 2017 le transfert de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, provoquant la colère des Palestiniens et la satisfaction d'Israël.

C’était l’une de ses promesses de campagne les plus populaires au sein de la frange évangélique américaine (sionistes chrétiens) , qui lui (D. Trump) avait accordé plus de 81 % de ses voix à la présidentielle.

La volonté de Donald Trump de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem a été inspirée au président américain par le très actif lobby chrétien conservateur.

"Nous, chrétiens américains, saluons l'obéissance de Donald Trump à la Parole de Dieu à propos de Jérusalem". Laurie Cardoza-Moore, une activiste chrétienne pro-israélienne saluait à l'avance, dans une tribune publiée dans Haaretz, la décision du président américain d'annoncer le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv vers la ville sainte.

"Trump pense déjà aux prochaines élections. Son geste vise deux cibles, précise le chercheur : sa base chrétienne conservatrice, ainsi que l'un des principaux donateurs du parti républicain, le roi des casinos Sheldon Adelson". Très proche de Benyamin Netanyahou , ce dernier avait manifesté son mécontentement à l'annonce d'un report de cette décision, au printemps dernier.

Des relais dans l'entourage de Trump

Ils ont aussi des alliés solides dans l'entourage du chef de l'Etat. L'ex-conseiller stratégique, Steve Bannon, a eu droit à une standing ovation lorsqu'il s'est proclamé fier d'être un "chrétien sioniste" à l'occasion du dîner annuel de l'organisation sioniste américaine (ZOA) à New York, mi-novembre. C'était sa première visite à une organisation juive américaine depuis qu'il a rejoint l'administration Trump, relève le Times of Israël. Qualifiée d'extrémiste par le quotidien, la petite organisation avait invité d'autres proches du président, dont le faucon Tom Cotton, sénateur de l'Arkansas, pressenti pour succéder à Mike Pompeo à la tête de la CIA, et Sebastian Gorka, ex-conseiller de Trump lié à l'extrême-droite hongroise.

Au sujet de Jérusalem, Trump est influencé par une droite évangélique (chrétiens sionistes) très attachée à Israël.

Avec la résiliation américaine de l’accord nucléaire avec l’Iran, nous faisons un pas de plus vers une possible 3ème guerre mondiale

L'express utilise un titre bien approprié :

"Iran : Trump, l'apprenti sorcier"

Le président américain a, comme c'était redouté, retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Un pari à hauts risques.

Fidèle à son sens proverbial de la nuance, le successeur de Barack Obama a précédé l'annonce d'un prologue apocalyptique, ravalant la République islamique au rang de parrain suprême de la terreur mondiale.

Un plan G, comme guerre :

Il y a plus fort encore : les services de renseignements américains estiment que la course en question a pris fin en 2003 ; quant à Mike Pompeo, hier patron de la CIA, il a reconnu voilà peu devant une commission parlementaire ne détenir aucune preuve d'une violation par l'Iran de l'accord envoyé par le fond depuis lors.

"Quand je fais des promesses, a martelé le 45e président des États-Unis, je les tiens." Avait-il donc, durant sa campagne, pris l'engagement d'isoler son pays, de lâcher ses alliés européens et d'embraser une région hautement inflammable ?

Une chose est sûre : Trump donne par sa politique un bon coup de pouce à l'industrie d'armement....

Jusqu'où va aller la surenchère des provocations et des agressions des pays souverains par les États-Unis et Israël ?

Citation de Paul Vaillant-Couturier, artiste, communiste, député, écrivain, homme d'Etat, homme politique, journaliste (1892 - 1937) :

"L'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre."





