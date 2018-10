D’un certain empirisme politique qui règne, ou La Bonne Affaire entrepreneuriale de culture néomanageriale bien-fortunée

On s'interroge beaucoup sur "la nature" du macronisme, de part le Web, c'est épatant. Pourtant, ça n'est pas très compliqué.

S'il y avait bel et bien un empirisme philosophique, représenté par Francis Bacon, il n'y avait pas à proprement parler un empirisme politique doctrinal. En fait, l'empirisme philosophique a assez logiquement abouti à l'empirisme scientifique qui, couplé au rationalisme, donna l'empirio-rationalisme idéologique de nos mondes plus ou moins communs. C'est-à-dire que même le dernier dé-penseur occidental, trouve "juste évident" de ne se fier qu'à ce qui semble "cohérent" du point de vue empirique-rationnel, même si l'empirisme ignore le perspectivisme ("l'objectivisme" est un préjugé, quoi qu'on produise des modèles opératifs), de même d'ailleurs que le rationalisme qui, en sus, dédaigne les valeurs de l'intuitionnisme, de l'instinctivisme, du vitalisme, etc. Bref : suite à la modernité (qui commence, si l'on veut, avec ledit Francis Bacon ... ) nous nous sommes tous comme "mis d'accord" pour ne plus voir les choses que sous un seul angle, pour ensuite qualifier cet angle d'universaliste (socialement) et (techniquement) de scientifique. Nous sommes épatants.

Mais enfin, on voit mal - à partir de là, - ce que pourrait être un empirisme politique, puisque le politique (par définition saisi dans les rets du devenir collectif et historique) échappe à toute systématisation. Il y a bien Machiavel, sur lequel Emmanuel Macron aurait fait un mémoire universitaire ; néanmoins, Machiavel relève plus justement d'une sorte d'"ambitionnisme", si l'on m'accorde ce néologisme : unifier l'Italie médiévale. Or, l'ambition de Macron est essentiellement inventée par la finance, en réalité, et quoiqu'il la porte bien. Mais en effet, s'il y a certes des "règles de l'art" politique (par quoi on nous inventa Science Po' ... ) il n'en reste pas moins que cette science demeure proprement artisanale, soit donc une science humaine qui, encore, et bien que méthodique, ne saurait s'arranger des statistiques seulement. C'est-à-dire qu'il y a une "bonne fortune" à saisir en politique, que notre président illustre cahin-caha dans sa trajectoire, entre machiavélisme de Petit Prince et nietzschéisme de Dernier Homme ("en même temps", pardi !).

Soit donc qu'il illustre à merveille un certain empirisme politique, et, comme nous avons généralement tendance à qualifier notre idéologie de libérale, d'ultralibérale, de libéralisme tyrannique, de mondialisme totalitaire, j'en passe et des meilleures ... il faut bel et bien se rendre compte que ce libéralisme-là, cet ultralibéralisme, ce libéralisme tyrannique (contradictio in adjecto), ce mondialisme totalitaire, eh bien, tous, ils désignent ce certain empirisme politique qui règne. Celui, en somme, de grandes fortunes privées, se vivant elles-mêmes (je veux dire : leurs possesseurs se vivant eux-mêmes) sur le mode de la familiarité, de l'amabilité et de la vérité empiriques. Très Saints Cartels d'alliances intéressées à l'âme pressurée par le lobbyisme.

Hélas, quand on sait que le libéralisme réel, originel, noble, tend infiniment plus vers la mentalité du film 300 (emblématiquement, pour aller vite) - et encore que le vrai libéralisme fut éminemment cultivé, aussi, gentilhomme, - on mesure tout l'écart avec ce qu'il est saugrenu mais convenu de nommer "libéralisme" aujourd'hui (non, Emmanuel Macron n'est pas le lettré qu'il veut faire croire). Pour en prendre la mesure, il faut lire le Libéralisme antique et moderne, de Léo Strauss ...

Notre époque est sombrement dégénérée en affairisme, autre nom de cet empirisme politique. L'oligarchie-technocratie-ploutocratie de nos mondes se résume belle et bien à cela : à ce certain empirisme politique qui règne, à cet affairisme, qui naturellement n'a plus rien de politique, encore qu'il ait politiquement des effets.

Seulement voilà : quand l'affairisme règne, que doit-on faire ? Se cantonner à s'affairer ? ... Pour cela, il faudrait déjà être totalement saisi par la culture entrepreneuriale que Pôle Emploi sert à grande cuillères. Au fond, dire empirisme politique, affairisme, "entrepreneurisme" ou néomanagement, c'est devenu la même chose. Et c'est une culture en effet, une ambiance, un milieu, un "beau monde".

