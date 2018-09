Daniel Cohn-Bendit, sur les traces de Jean-Pierre Chevènement

Cohn Bendit ? mais il n’a pas été approché par Macron ! ce dernier n’est pas suffisamment con pour faire entrer un tel personnage dans sa cour... il avait réussi, dans sa campagne électorale a l’éloignerle plus possible, et il avait réussi.





Maintenant, le Cohn Bendit a tenté directement ou indirectement, je n’en sais rien, de revenir à la charge, et faire ce qu’il a toujours fait : l’anguille politique !!!!





Faire rentrer Cohn Bendit, c’est s’assurer de magouilles perpétuelles, de louvoiement plus ou moins cohérents vis a vis des objectifs, bref une expérience de plus pour un personnage qui n’a JAMAIS réussi nulle part, sauf sur les barricades, ce qui est plus destructeur que constructeur.





Son passage chez les verts (coprésident)fut fugitif et sa qualité n’a pas dépassé les discours dans la grande salle du parlement européen, heureusement que « l’autre » était là.

Ses élections alternatives FR/DE ne furent que la démonstration que les électeurs devaient oublier ses turpitudes orales entre les mandatures...





Bref un de ces parasite dont la valeur ajouté n’a jamais été que du spectacle pendant que d’autres bossent sérieusement, nous n’avons pas besoin de ça, et même nous n’avons plus les moyens de nous payer ce type de clowns





Faire venir un tel parasite au gouvernement, je n’aime pas particulièrement Macron, mais faire une telle erreur ce serait une dévalorisation de plus du président... et une erreur majeure pour la France.





L’écologie n’est ni un jeu ni une ligne politique. L’écologie est une démarche dans une méthode de développement, ce qui n’a rien avoir avec une norme quelconque et elle ne mérite ni ne supporte la médiocrité, la corruption et encore moins le dogme !!!!!!!!!





.............. parole de soixant’huitard !