De Gaulle, kamikaze référendaire au nom de la démocratie.

Tout le monde sait faire des copier coller...

Ajoutons en donc un à la diarrhée quotidienne de l’entre-soi monopolistique des serfs multiethniqués sur GogochoVox d’Interbenet qui veulent imiter l’entre-soi plus prestigieux de leurs maîtres... l’oligarchie multiethniqueuse sur BilderbergVox du mondialisme réel.







De De Gaulle le zémouriste à Evola le fasciste :





C’est dans l’Idée que doit être reconnue notre vraie patrie. Ce qui compte

aujourd’hui, ce n’est pas le fait d’appartenir à une même terre ou de parler une même langue, c’est le fait de partager la même idée. Telle est la base, le point de départ. A l’unité collectiviste de la nation – des enfants de la patrie – sous la forme où elle a prédominé toujours plus à partir de la révolution jacobine, nous opposons quelque chose qui ressemble à un Ordre, des hommes fidèles à des principes, témoins d’une autorité et d’une légitimité supérieures procédant précisément de l’Idée. Bien qu’il soit aujourd’hui souhaitable, à des fins pratiques, d’arriver à une nouvelle solidarité nationale, on ne doit pas s’abaisser à des compromis pour y parvenir : la condition sans laquelle tout résultat serait illusoire, c’est que se dégage et prenne forme un front défini par l’Idée – en tant qu’idée politique et vision de l’existence. Aujourd’hui précisément, il n’y a pas d’autre voie : il faut que, parmi les ruines [du bobo narcissque à vomir], se renouvelle le processus des origines, celui qui, reposant sur des élites et sur un symbole de souveraineté ou d’autorité, unit les peuples à l’intérieur des grands États traditionnels, comme autant de forme naissant de l’informe. Ne pas comprendre ce réalisme de l’idée

signifie rester sur un plan du naturalisme et du sentimentalisme [infra-politique], pour ne pas dire carrément de la rhétorique patriotarde.





Tout le monde se fout du Supermarché Boobaland (ex-France soumise)... Nietzsche disait : on ne ressuscitera pas les grecs, c’est pareil pour les « français »...