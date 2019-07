De la montée d’un illettrisme global

Dans cet article d'Atlantico, dans un entretien chez Pascal Praud, sur le site du figaro (voir à ce lien), René Chiche, professeur de philosophie, a soulevé un point fondamental du problème de l'Éducation Nationale en 2019. Je pourrais reprendre chacun de ses mots sans aucun souci, et dans l'Éducation Nationale nous sommes quand même quelques uns :

Malgré une succession de réformes diverses et variées, à chaque ministre de l'éducation la sienne depuis Jospin, l'illettrisme ne cesse de progresser et avec lui un hyper-élitisme de plus en plus problématique. Et il progresse à cause de décisions absurdes et coupés du réel, de déni de celui-ci, et d'une idéologie dorénavant mortifère. Jérôme Leroy au début de "Physiologie des lunettes noires" a parfaitement résumé ce qui s'est passé suite à l'instauration des IUFM quand ils évoquent les moinillons hyper-anxieux et les nonnes névrosées du pédagogisme le plus absurde . Et pourtant dieu sait si cet auteur et moi nous nous sommes écharpés sur d'autres points, mais sur celui-là il voit parfaitement clair

C'est un illettrisme parfaitement assumé par les adolescents dans une société où le savoir et la culture ne sont plus considérés comme des valeurs acceptables, à commencer par la culture littéraire.

"Le français ça sert à rien msieur, lire Baudelaire et Corneille ça va nous servir à quoi dans la vie msieur ?" me disaient souvent mes élèves quand j'enseignais les lettres et l'histoire en lycée professionnel. Un peu comme ce candidat à la présidentielle qui considérait démagogiquement que lire "la princesse de Clèves" pour une guichetière de la poste c'est complètement inutile (voir vidéo).

Je répondais aux élèves qu'en effet le français et la culture littéraire sont effectivement complètement dispensables. Dans la vie, qui est obligé de lire Proust ou Chateaubriand pour travailler ou vivre ? Personne. On peut vivre en étant complètement ignorants de toute culture. Voire même l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, on pourrait très bien s'en passer et ne communiquer que par gestes et grognements. Cela éviterait certaines hypocrisies sociales après tout...

En plus de ce dénigrement des Lettres par les jeunes, il fallait subir également des instructions ubuesques sur l'enseignement du français : interdits la grammaire, la syntaxe, et l'orthographe. Alors que c'est justement par là qu'il faudrait commencer avant d'enseigner des classiques. Je passais outre l'interdiction et commençais toujours l'année par deux mois de "rappel" de ces fondamentaux pour certains élèves jamais étudiés auparavant. Eux le comprenaient bien qu'ensuite l'étude des textes était largement plus simple pour eux.

On peut étudier les classiques et éveiller n'importe quel jeune à la culture à ces conditions. Et non par le nivellement par le bas de rigueur depuis quelques décennies, celui qui conduit les bibliothécaires et les documentalistes scolaires à expurger les rayons des bibliothèques de tout ce qui pourrait déranger le "vivrensemble" et la "doxa" béate actuelle.

Curieusement, ce ne sont pas forcément les collègues de droite les plus enclins à défendre l'école traditionnelle ainsi que j'ai pu le constater dans mon parcours professionnel mais les anciens gauchistes, les anciens libertaires, tous soucieux, ce qui peut sembler paradoxal, de l'exigence, du travail, du sens de l'effort. Ils étaient finalement aussi réacs que moi sur la question. Voire plus.

Bien sûr on peut aussi demeurer dans le déni la tête dans le sable...

...A chacun de voir.

