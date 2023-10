De la réparation à l’explosion sociale !

@CHALOT

Ok, spartacus est un idiot, on est nombreux à le penser. Mais on est aussi nombreux à ne plus trop comprendre certaines choses.

Dès que vous allez voir un artisan, le mec vous répond qu’il ne peut pas prendre votre chantier car il n’a personne. Et inlassablement, il vous raconte qu’il avait trouvé des gens qui se barrent après 2 jours car c’est trop dur, trop loin, trop tôt, pas le samedi. J’ai une cousine qui vient de vendre sa pharmacie, idem, elle lâche l’affaire pour redevenir salariée car elle en avait marre de gérer les jeunes qui ne veulent pas bosser le samedi, après 17h, débarquent à 10h30 alors qu’elles étaient censées venir à 10h etc...

Bref, plus personne ne veut rien foutre dans ce pays. Par contre, pour avoir 3 chiens, trois tonnes de tatouages, 1 Ipad dernier modèle, là, il y a toujours les ronds. On peut nourir trois clebs, mais on va au restau du coeur. Et on va dire que l’état ne fait pas assez et qu’on en voudrait encore plus. Merde à la fin, l’éducation est gratuite, la santée gratuite, on vous file de la thune pour la rentrée scolaire, on est quand même bien loti en France, et tout ça, c’est bien que quelqu’un paie. Et ce quelqu’un commence à en avoir marre.

Donc oui, je veux bien croire que la vie n’est pas facile pour tout le monde, mais certains ne font pas beaucoup d’effort et pensent que tout doit être gratuit ou offert. C’est d’ailleurs vous dans votre dernier message qui disiez « on doit payer sa nourriture selon ses moyens ».... et puis quoi encore. Je me casse le cul à faire un boulot que je déteste mais je gagne ma vie, je ne demande rien à l’état, je me démerde et je fais chier personne. Je ne vois pas pourquoi un gros branleur, du genre le mec qui a mis une claque à Macron devrait payer 0 pour bouffer. Le mec a 28 ans, aucun boulot connu, il passe ses journées sur des sites conspirationnistes à fustiger la République Française. Pourquoi je devrais l’entretenir ?

Voilà, ok pour aider les gens qui ne s’en sortent pas, je suis pour l’éducation gratos, j’en ai profité, je suis pour les soins gratuits, mais tout ça ne tombe pas du ciel.

C’était mon coup de calgon de 11h45