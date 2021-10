De nouveaux Horizons avec les sans parti fixe du centre droit.

Je me demande pourquoi les français sont tellement obtus !

Jamais la France ne connaîtra sa libération si elle persiste à refuser le règlement de la « Question algérienne » non pas en bavardant avec le régime algérien hors la loi mais en considérant comme seule référence mes écrits de 2001-2003.

Il est aujourd’hui tout-à-fait certain que rien de bon ni aucune solution ne sortiront des Bidons des urnes. Il ne s’agit pas de choisir un candidat, tous se valent et personne ne pourra débloquer et déverrouiller la situation qui est la conséquence des IV-Ve républiques terroristes. Mitterrand et De Gaule ont détruit les deux Rives, il n y aura ni paix ni stabilité que lorsqu’on aura deux pays, deux peuples, deux nations, deux Etats... Ce qui n’a jamais été le cas depuis la signature des « Accords terroristes d’Evian ».

La dernière déclaration du zigoto Macron puis la « très bizarre réplique » de B. STORA son conseiller qui l’a publiquement désavoué, espérant dissimuler ce qui ne peut l’être, suivies par les bégaiements du régime algérien totalement dépassé, ont rajouté encore de l’inertie à la page d’histoire la plus lourde et la plus difficile à tourner eu égard à l’incommensurable hypocrisie des deux régimes hors la loi et terroristes totalement morts dans l’obscurité de leur orgueil depuis 70 ans !

Plus la France triche, plus le régime algérien triche, plus les deux régimes hypocrites et hors la loi persistent dans leur idéologie et dans leur étreinte indémontable au détriment des deux peuples, ni la France ne sera libre, ni l’Algérie ne sera indépendante : LES MORTS REFUSENT !

Les sorciers de l’Elysée et les électeurs faussaires ou crédules ne doivent plus se faire des illusions : Voter ne sert à rien. « 2022 » de l’Elysée sera tout au plus le « 2019 » d’Alger, c’est-à-dire l’inertie mortelle qui, si elle est un mode de vie « ici », ne pourra plus en revanche continuer à peser sur la société « la-bas » au risque de précipiter la décomposition de la situation déjà plus que délabrée...

Je vois déjà la plus grande désillusion.