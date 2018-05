De Trump, des armes à feu et de Macron…

Quelques jours à peine après avoir donné en spectacle au monde, de manière totalement exagérée, ridicule, et bien peu présidentielle, sa proximité avec Trump, Macron s’est vu infliger un discours indécent, vulgaire et superficiel du président des Etats-Unis à la NRA, défendant le port des armes au prétexte que cela empêcherait les attentats du Bataclan. Un raisonnement à très courte vue.

Trump, aussi vulgaire que superficiel

Après tout, le triste locataire de la Maison Blanche n’est pas une star de la télé réalité pour rien. Il sait ce qui fait le buzz, et va plaire à sa cible électorale, qui sera confortée dans son jugement par les condamnations de ces Européens un peu mous. Après quelques atermoiements suite à la dernière tuerie de masse dans une école, Donald Trump avait sans doute besoin de rassurer les ultras de la NRA. Il l’a sans doute fait de manière assez convaincante pour eux en évoquant les attentats du Bataclan et en affirmant qu’ils auraient pu être moins meurtriers si le port des armes à feu était autorisé dans notre pays, dirigé par cet « homme intelligent », que serait Macron. On a les amis que l’on peut avoir.