Debout la Patrie !

Merci pour la petite référence astrologique et mythologique. Seules références qui ont encore de la valeur pour moi. Tous les astrologues savent qu'une forte concentration de planètes (surtout Pluton) dans l'axe capricorne (le père) et l'opposé : le cancer (la mère) signe un changement d'axe gèo-politique et historique. Quand Pluton transitait le signe du cancer (en allant des gémeaux au lion), cette période correspondait à l'ascension si je puis dire des totalitarismes (la mère omnipotente, qu'elle soit "faussement hiérarchisée comme dans le nazisme ou horizontale et égalitaire-bureaucratique comme dans le communisme). Actuellement, Pluton transite dans le secteur opposé, paternel et vertical (surtout le capricorne). Poutine en est la parfaite incarnation,.... Retour à l'un, non pas totalitaire et omnipotent, mais à tendance royaliste hiérarchisée surtout dans une dynamique oligarchique (les plus riches au sommet, ce qui n'a rien à voir avec le Maât qui suppose de consolider la base-ruissellement des richesses). Nul risque de sombrer à nouveau dans le totalitarisme actuellement.... Ceci constitue uniquement une base de réflexion, sans autre prétention ;