Déclaration du tyranneau Macron : notre peuple ne veut plus de cet autoritarisme effréné ni de ces contre-réformes sans fin !

Par Fadi Kassem et Georges Gastaud, secrétaires nationaux du PRCF, 12 juillet 2021

Préparées par un intense pilonnage médiatique, les annonces de Macron sont inadmissibles sur toute la ligne. Plus arrogant que jamais alors même que le parti macroniste LREM a obtenu moins de 4% des inscrits aux régionales et aux départementales, le “libéral” Macron institue à la fois l’obligation vaccinale pour les soignants et le passe sanitaire individuel obligatoire pour une interminable série d’activités : ce qui revient de fait quasiment à assigner à résidence, voire à interdire de vie sociale, politique et culturelle toute une partie de la population !

Cette approche ultra-autoritaire et diviseuse, typique des mesures liberticides empilées sans fin par les présidents et par les gouvernements maastrichtiens successifs, fait l’impasse sur l’euro-casse austéritaire de l’hôpital, qui continue de plus belle, et sur le désintérêt total du pouvoir pour les politiques de soin et de prévention. Elle stigmatise scandaleusement ces soignants – dont Véran menace carrément de supprimer le salaire ! – que, durant des mois, le pouvoir a pourtant envoyés au front sans protection, au péril de leur vie, en organisant hypocritement pour eux des séances gratuites d’applaudissements. A défaut d’être efficaces en termes vaccinaux, ces diktats de la Macronie ont toute chance d’humilier les personnes concernées tout en entraînant de nouvelles démissions de soignants au moment où la société a grand besoin d’eux !

Ces mesures brutales et dictatoriales annoncées par le despote illuminé, sont impossibles à mettre en œuvre sans un contrôle policier obsédant et tatillon de la population. Elles pèseront durement sur la vie démocratique à l’approche de la présidentielle et ne feront qu’accroître la mainmise globale du pouvoir sur les citoyens tout en conditionnant les esprits à accepter de plus en plus de contraintes étatiques. C’est au contraire sur le débat démocratique, sur l’information large de la population – et non sur les décisions émanant de l’illégitime « Conseil de Défense sanitaire » –, et aussi sur l’effort pour élever la culture médicale et scientifique de tout le peuple que devrait miser un véritable gouvernement populaire : son rôle serait de promouvoir à la fois l’indispensable vaccination reposant sur tous les vaccins fiables existant de par le monde (et pas seulement sur ceux qui proviennent du monde anglo-saxon et de ses firmes capitalistes) et une politique sanitaire diversifiée combinant la prévention, le soin, le souci de l’environnement, la double reconstruction de la médecine de ville et du service public hospitalier, sans oublier l’amélioration des conditions de vie, de logement et de travail de tous.

Les mesures annoncées par ailleurs par Macron contre les indemnités chômage et pour un nouveau report de l’âge de la retraite exigé par le MEDEF, par Bruxelles et par Schäuble(1), sont une déclaration de guerre contre le monde du travail et contre la nation. Non seulement parce que le Conseil d’Etat venait de retoquer la réforme des indemnités chômage et que Macron passe outre en tentant, là encore, de culpabiliser les chômeurs, non seulement parce que les deux tiers des salariés sondés rejettent l’allongement sans fin de la durée du travail, non seulement parce que le “Monsieur Retraites” du gouvernement, le sieur Laurent Pietraszewski, n’a même pas obtenu 6% des exprimés aux récentes élections, mais parce qu’il est barbare et désespérant d’imposer aux travailleurs de France, qui émergent à grand peine de mois d’angoisse, de précarité et d’appauvrissement, voire de deuil, la perspective de l’arasement progressif des conquêtes sociales qui, depuis 1936 et 1945, formaient le socle de la nation, “lorsque la situation sanitaire sera maîtrisée” (dixit Macron).

Macron et, derrière lui, le MEDEF et l’UE suprantionale du capital, disposent certes des médias et de l’appareil répressif d’Etat : ils peuvent donc apparemment décider de tout sans se soucier de l’avis des citoyens et des travailleurs de France. Mais la réalité, c’est que, de plus en plus massivement, notre peuple ne consent plus à ces politiques qui détruisent la liberté, l’égalité et la fraternité sans pour autant assurer, ni la sécurité, ni la santé des Français. Comme l’a montré l’immense refus de vote des régionales et des départementales, et notamment celui massif des jeunes et des ouvriers, et comme l’avaient montré auparavant le mouvement, non éteint d’ailleurs, des Gilets jaunes et les grandes luttes contre la contre-réforme Berger/Philippe des retraites, comme l’avait également attesté en 2005 le Non catégorique du peuple français à la constitution européenne, notre peuple rejette de plus en plus la forme dictatoriale et le contenu inhumain de ces politiques maastrichtiennes fascisantes qui détruisent tout ce qu’a produit de meilleur l’histoire séculaire de notre peuple.

La “grande explication” viendra donc tôt ou tard entre le peuple travailleur de France et tous ceux, Macron en tête, qui le divisent, qui le brutalisent et qui le foulent aux pieds. Les militants du PRCF en sont très conscients : c’est pourquoi, avec ténacité, ils militent pour le tous ensemble des travailleurs, pour le renouveau du syndicalisme de classe, pour la reconstruction du parti communiste de combat et pour une Alternative rouge et tricolore remettant notre pays sur les rails de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire et du progrès social.

A lire :

1) Chef de file de la droite allemande au Bundestag et ancien ministre des finances de Merkel. Il vient d’exiger, et sur quel ton, le durcissement de l’euro-austérité assortie d’une interminable liste de prescriptions corsetant la souveraineté des Etats-membres de l’UE : telle sera la contrepartie de l’ “emprunt européen” parrainé par Berlin, ce cadeau empoisonné pour tous les peuples d’Europe !