Déclarations ministérielles de patrimoine : omissions, sous-estimations, rectifications, impunité politique et fiscale

Bonjour, Renaud

Par chance, il semble que la HATVP remplisse bien son rôle et amène les gouvernants en délicatesse dans un premier temps avec une déclaration sincère et exhaustive de leur patrimoine à ces déclarations rectificatives qui remettent les pendules à l’heure.

On peut donc penser qu’à l’avenir, instruits de ces précédents, les prochains titulaires de maroquins éviteront des « oublis » appelés à être corrigés quelques mois plus tard. Et cela d’autant plus que l’expérience montre qu’il ne sert à rien de cacher la vérité des biens que l’on possède : leur valeur globale n’est en aucun cas un frein à une nomination.