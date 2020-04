Déconfinement, en parler aujourd’hui est une vaste blague !l

Comment le premier ministre ose-t-il parler de déconfinement alors que nous sommes en pleine vague épidémique, et que nous n'avons aucun moyen d'assurer une sortie de déconfinement de manière correcte.

Nous sommes incapables d'assurer le confinement et nous parlons de déconfinement.

Le tracking grâce aux smartphones, méthode employée dans nombre de pays pour contrôler le confinement n'est pas mis en place.

Le tracking non, mais la traque policière, dans certains quartiers seulement, l'avalanche de contrôles, de PV et les certificats de sortie obligatoires c'est plus démocratique ?

C'est possible, pas certain, mais beaucoup moins efficace et nous sommes en guerre dixit Macron.

De toutes les façons, quand on se refuse à assurer le confinement dans certains quartiers dits de ''non droit'', par crainte d'y mettre le feu, en empêchant l'économie parallèle, peut-on sérieusement parler de déconfinement ?

Pour commencer à parler de déconfinement, il faudrait avoir les moyens de l'assurer.

Gilles Le Gendre, le chef des godillots vous savez celui qui nous disait que les députés et les ministres avaient été trop subtils et trop intelligents pour être compris par ces abrutis de français.

Il déclare, égal à lui même, avec un cynisme déconcertant.

« il faudra faire le déconfinement par paliers, intelligemment et progressivement , comme nous le faisons pour la gestion de cette pandémie depuis le début »

Et qui ajoute, « heureusement que nous avons Macron » !

Il faut oser !!!!!!

Aujourd'hui nous sommes incapables même d'agir sur l'essentiel et de protéger les gens les plus vulnérables.

On aurait dû tester toutes les personnes âgées dans les Ehpads, confiner ceux qui sont positifs dans leurs chambres et pouvoir les traiter ou les hospitaliser le cas échéant, et ne pas ne pas confiner l'ensemble des personnes au détriment de leur santé morale ce qui va diminuer leur capacité de résistance.

On est même dans l'incapacité simplement de fournir le matériel indispensable de protection au personnel qui se dévoue au service de ces personnes âgées au péril de leur santé et parfois de leur vie.

Quand on pense que tous les cabinets dentaires de France et de Navarre sont fermés manque de matériel de protection, on croit vivre en absurdie.

Comment oser parler de déconfinement, alors qu'on ne peut en prévoir la date et qu'on n'a pas les moyens de l'assurer dans des conditions de sécurité sanitaires décentes.

On manque de tout !

Tests par bâtonnets, rapides et permettant un premier diagnostic. Dans votre voiture, au centre de dépistage, une infirmière introduit un bâtonnet dans votre nez, le dépistage dure 2 minutes.

Tests de sérologie permettant d'identifier en masse les personnes immunisées contre Covid-19, les tests de sérologie devraient permettraient une stratégie de déconfinement progressif. Mais nous attendons tes tests de vérification.

Autotests Il existe même des autotests comme pour la diabète, une goutte de sang, une bandelette réactive et le résultat est immédiat. Mais pas chez nous.

Les masques, qui seront obligatoires pour ceux qui sortent travailler ne sont toujours pas en quantité suffisante.

Tant que nous n'aurons pas ces moyens techniques en quantité suffisante en France, il est indécent de parler de déconfinement.

Donc nous sommes toujours dans la communication, on parle, on parle,

on veut persuader les français que l'on est attentif et actifs ? mais on agit peu et mal.

Nous sommes lassés de voir les ministres et notre président parader de plateaux télé en plateaux télé et s'offusquer du fait que l'ensemble du corps médical et une grande partie de la population osent les critiquer.

Le pouvoir doit arrêter de perdre du temps en paroles et plans inutiles sur la comète, il ne doit plus parler mais agir.

Messieurs les membres du gouvernement nous supporterions mieux le confinement que nous respectons en majorité parce que c'est aujourd’hui la seule solution, si vous vous taisiez.