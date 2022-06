Demain les élections, après-demain l’enfer ?

L'autoroute Toulouse-Castres un projet climaticide.

Tarn, Le 17 juin 2022

Monsieur le député Terlier de la 3° circonscription du Tarn,

Demain les citoyens voteront pour choisir leur député pendant les 5 années à venir.

J'ai lu attentivement votre profession de foi, et je ne vois aucune prise en compte du changement climatique dans vos objectifs.

Pourtant les effets irrémédiables des changements induits par les activités humaines ont été posés et documentés par les nombreux rapports du GIEC Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat, comme en témoigne le site gouvernemental Vie-publique https://www.vie-publique.fr/en-bref/284117-rapport-2022-du-giec-nouvelle-alerte-face-au-rechauffement-du-climat

Je m'interroge sur cette absence de volonté politique, et même a contrario, sur le choix d'objectifs politiques qui vont à l'encontre des actions à mettre en place.

En effet défendre un projet d'autoroute Castres-Toulouse alors que dans le même temps les températures extérieures montent à plus de 35° en mai et juin 2022 relève de l'inconscience.

Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu' une autoroute est dédiée au développement économique et a pour conséquence :

une augmentation des trafics donc du CO2 dans l'atmosphère, donc une augmentation des températures ;

donc du CO2 dans l'atmosphère, donc une augmentation des températures ; une destruction des milieux naturels qui va avoir des conséquences sur les ressources en eau, par modification des écoulements des nappes, destruction des zones humides qui régulent les écoulements et réserves d'eau, destruction des arbres et boisements qui régulent l'eau dans l'atmosphère ;

qui va avoir des conséquences sur les ressources en eau, par modification des écoulements des nappes, destruction des zones humides qui régulent les écoulements et réserves d'eau, destruction des arbres et boisements qui régulent l'eau dans l'atmosphère ; une destruction des terres agricoles, alors même que la production va être diminuée suite aux changements climatiques (sécheresse mais aussi gel quand les fruits se forment, pluviométrie trop abondante à des périodes inhabituelles...) ; cette semaine des agriculteurs ont dû arroser des cultures de lentilles qui grillaient sur pied ; des maraîchers ont vu leurs pieds de cucurbitacées avorter à cause des grandes chaleurs. Les changements climatiques augurent de temps difficiles pour l'alimentation.

Les écoles du Tarn ont fermé en partie cette fin de semaine, les chaleurs devenaient dangereuses pour la santé. Mais au-delà de ce fait, la jeunesse, qui est informée des enjeux pour l'avenir, perd espoir , car elle comprend que rien de sérieux n'est entrepris. Vous avez bien sûr pris connaissance de la prise de parole de 8 jeunes diplômés de la prestigieuse école Agro Paris Tech, relayée par tous les média et réseaux sociaux : les réalités sont là le monde évolue et doit faire face. https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/agriculture-deux-des-etudiants-d-agroparistech-appelant-a-deserter-des-emplois-destructeurs-s-installent-dans-le-tarn-2557828.html?fbclid=IwAR1BPfNE7KrnZwBZuesSn-m-Jexpaa6A1l7ONT90ZUw52dtBaDO5adahWxc

Ce ne sont pas les mesures prises par le gouvernement qui vont aider à faire face : isoler les bâtiments n'est pas suffisant, électrifier les véhicules ne réduit pas les impacts des autoroutes sur le climat, pour ne citer que vos deux seuls objectifs cités dans votre profession de foi.

Il faut une vraie politique ambitieuse, globale, qui prennent tous les enjeux en compte, sociaux, écologiques, économiques, celle que vous défendez est loin du compte.

Je m'interrogerais donc sur la légitimité de votre mandat si vous étiez ré-élu par des personnes de bonne foi mais qui n'ont pas eu, eux, accès à tous les rapports que vous avez forcement eu entre les mains, mais que vous ne prenez pas au sérieux.

Heureusement nombreuses sont les personnes qui œuvrent pour que les bonnes politiques émergent enfin. A ce propos, il serait intéressant que vous méditiez sur les actions de ces opposants que vous traitez de « militants de l'ultra-gauche. » Pensez-vous qu'ils veulent gâcher la fête ? Pourquoi appelez-vous à la « vigilance renforcée » ? Pourquoi les nommez-vous « Ultra-gauche » ? Peut-être ces personnes jeunes ou plus âgés ne sont-elles là que pour défendre une vie humaine respectée et respectueuse des plus fragiles (humains ou non-humains), et que face aux enjeux et aux non-réponses des personnes en situation de responsabilité, ils essaient simplement de se faire entendre et écouter pour éviter le pire. Peut-être toutes ces personnes ne sont-elles que des lanceurs d'alerte et méritent-elles le respect pour leur engagement …. Une position plus intelligente ne serait -elle pas de donner aux citoyens les moyens de faire face aux changements en cours et de fédérer les bonnes volontés, pour sauver ce qui peut l'être ?

Vous n'avez pas répondu à ma précédent lettre au sujet des dégâts humains d'ores et déjà réalisés par ce projet d'autoroute, par les rachats de terres et habitations sur le parcours, mais peut-être trouverez-vous le temps de m'expliquer en quoi je me trompe et comment une autoroute peut être une solution aux enjeux climatiques et non pas un pas en avant vers l'enfer.

Je voterai bien sûr demain selon mes convictions et si vous étiez ré-élu je ne manquerai pas de vous tenir informés des effets létaux de votre politique sur notre territoire.

Cordialement

Christine Bourdallé , citoyenne de la 3° circonscription du Tarn.