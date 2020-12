Des confinés déconfits

Depuis le début du printemps, nous avons passés de longues heures confinés, afin, selon le gouvernement, lequel s’appuie sur la réflexion « d’experts », d’échapper au coronavirus...

Mais cela était-il une bonne idée ? ... certains affirment le contraire.

On savait que le masque bloquait difficilement le coronavirus, et donc ne servait pas à grand-chose, sinon à provoquer éventuellement des malaises respiratoires, et des problèmes cutanés lorsqu’ils sont portés trop longtemps...

Dès 2015 l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) avait déjà fait savoir qu’elle ne disposait pas « de données disponibles pour attester d’un bénéfice sanitaire des masques « antipollution », et ne pouvait recommander leur utilisation ». lien

D’ailleurs, il suffit de lire la notice qui se trouve sur les boites de masques : « ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ». lien

Cerise sur le gâteau, Jérôme Salomon, le Mr Santé du gouvernement, est pointé du doigt par le Sénat : le Directeur général de la DGS a en effet détruit 613 millions de masques périmés...en les remplaçant par seulement 50 millions d’autres masques, sans en informer sa hiérarchie, alors Agnès Buzyn, et on comprend mieux la valse-hésitation du gouvernement qui, tout en affirmant qu’il y en avait pour tout le monde, déclarait qu’ils ne servaient à rien. lien

Mais c’est au confinement qu’il s’agit maintenant de réfléchir.

Jean-François le Dizes, responsable de la publication « ensemble Isère », s’est appuyé sur plusieurs articles scientifiques pour donner son avis :

« ...le confinement nuit à la santé. L’homme étant un être social, il a besoin de la société. Côtoyer d’autres personnes inconnues de façon informelle, par exemple, contribue, comme je l’ai entendu de la bouche d’un scientifique, à son épanouissement. Ce n’est pas pour rien, par exemple, qu’un groupe de personnalité ont demandé la réouverture des salles de sport ! D’ailleurs, si pour ce 2ème confinement, le gouvernement a accepté l’ouverture des Ehpad aux familles des résidents, c’est bien parce qu’il s’est rendu compte des dégâts psychologiques qu’avait provoqué leur fermeture lors du 1er round (...) la Suède n’a jamais pratiqué le confinement depuis le début de la crise de la covid 2. Si lors de la première vague, elle a eu, en rapport à la population, un nombre plus important de décès qu’en France (...) durant la seconde vague, c’est le contraire (qui s’est passé ndlr). (...) nous pouvons constater malheureusement que la covid 2 a passé les confinements sans encombre, quelle que soit la saison, elle reste vivante... »... et le journaliste de conclure : « le confinement n’est-il pas seulement utilisé pour parer à la situation délétère des hôpitaux ? Ne consiste-t-il pas à reculer pour mieux sauter ».

En effet, il semble bien que le virus « se réjouisse » des espaces confinés, que ce soit dans les entreprises, puisque tous ne peuvent pratiquer le télétravail, mais aussi dans le milieu scolaire, où, ne serait-ce que dans les cantines, le virus se propage avec facilité, voire dans les transports publics, dans lesquels on ne peut échapper à la promiscuité...

Or tous ces acteurs qui se déplacent chaque jour vont pouvoir propager le virus dans les milieux confinés où ils vont finalement se rendre, et le message gouvernemental « aérez vos appartements » parait une mesure bien illusoire.

Bref, Pierre Perret, dans sa chanson, « les confinis » frappe juste.

Résumons...

Des mesures inappropriées, masques illusoires, confinement dangereux, toutes ces mesurettes font plus l’effet d’un coup d’épée dans l’eau que de véritables moyens d’endiguer l’épidémie.

Il reste à évoquer « le vaccin »...

Quid de son efficacité, alors que dans les milieux scientifiques, ils sont nombreux à s’étonner de cette solution alors que nous n’avons pas les informations qui permettraient de valider son action ?

Le 9 décembre, en Grande Bretagne, 2 personnes ont souffert d’importantes « réactions allergiques » provoquant la panique de l’agence britannique du médicament.

Or en France, 2 vaccins proposés (AstraZeneca, Johnson & Johnson) sont faits à partir d’OGM, ce qui a fait réagir la députée européenne Michèle Rivasi : « nous ne savons quasiment rien sur leurs effets génétiques à moyen ou long terme ».

Une pétition est d’ailleurs en ligne. lien

Il y a en effet de quoi s’inquiéter, quand on veut bien se souvenir qu’il faut généralement près de 10 ans pour permettre l’homologation d’un vaccin...et c’est un minimum : autant pour le Sida qui sévit depuis 36 ans, ou la dengue (25 ans) aucun laboratoire n’est parvenu à mettre au point un vaccin efficace.

Plus grave, il y a 3 phases nécessaires à effectuer afin de permettre l’autorisation d’un vaccin, et la 3ème est la plus importante puisqu’elle évalue la sécurité et l’efficacité d’un vaccin, or aucun des vaccins proposés n’a subi une « vraie » phase d’essais cliniques.

En tout cas, ils sont un grand nombre de médecins à nous mettre en garde : « ne prenez pas le vaccin covid ! ». lien

En tout cas, le vaccin Pfizer fait déjà des siennes, et on a relevé des cas de paralysie faciale...lien

Passons à la dernière annonce gouvernementale...

Castex, dans son rôle de méchant, ne peut que faire penser au théâtre de guignol, Macron se gardant le beau rôle, celui d’annoncer les bonnes nouvelles, laissant au ministre les messages punitifs.

La promesse a été tenue, les nouvelles ont été mauvaises, et enchaînant de nouvelles contradictions, Castex a annoncé un nouveau couvre-feu, provoquant la juste colère du monde de la culture, et celle des restaurateurs, des bistrots, et des bars, qui étaient déjà largement dans le rouge. lien

Certains en viennent à se demander si Macron n’a pas l’intention de nous confiner à répétition...jusqu’aux présidentielles ?

Comme dit mon vieil ami africain : « le borgne n’a qu’un œil, mais il pleure quand même ».

L’image illustrant l’article vient de francenetinfo

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

