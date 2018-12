Des démons qui ressurgiraient et de leur origine

C’est la dernière ficelle à laquelle se raccroche désespérement ce pouvoir, aussi grossière et inefficace soit-elle. Avant la tentative ridicule de Castaner d’assimiler les gilets jaunes à l’extrême-droite, Macron avait évoqué « la lèpre nationaliste » ou « les démons anciens qui ressurgissent ». Mais cette rhétorique usée jusqu’à l’os par le PS depuis des décennies, pourrait se retourner contre lui.

Exagération, intolérance et auto-critique inconsciente

Semblant considérer que seule l’opposition avec l’ex-FN pourrait le sauver, il nous joue les grands orgues usés de « la lèpre nationaliste », des « démons anciens qui ressurgissent » et une comparaison hasardeuse avec les années 1930. Jacques Sapir lui règle bien son sort dans un papier où il dénonce ce président qui « veut manipuler une histoire qu’il ne connaît pas » . Car les parallèles que fait Macron ne sont pas habiles. D’abord, comme trop souvent, évoquer à tort et à travers «», ou les années 1930, pour qualifier le Brexit, Salvini ou Orban, est extravagant. Ne dit-on pas que tout ce qui est excessif est insignifiant ? Qui plus est, cette ficelle est extrêmement usée…

Ensuite, cette référence est à double tranchant. Car l’arrivée au pouvoir d’Hitler en Allemagne a été le produit de la guerre précédente et de la crise économique largement issue de politiques économiques que Macron mène et défend aujourd’hui, comme le rappelle Jacques Sapir … Ce qui a produit la crise de 29, ce sont des inégalités extravagantes, la spéculation financière et un laisser-faire excessif, très exactement la politique que défend Macron depuis 10 ans , comme membre de la commission Attali sous Sarkozy, comme conseiller, puis ministre de Hollande, et enfin président. Bref, Macron joue avec le feu en évoquant les années 1930, qui sont aussi le produit de ses politiques économiques.