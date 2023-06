Des élus qui n’aiment pas le peuple !

Le dessin de Sapiens représente des barres des Mézereaux à Melun. Ces barres vont être démolis et le nombre de logement sociaux disponibles va baisser. A Melun, on "rénove" et on va construire dans le standing et dans de nombreuses communes, des maires combattent la loi SRU obligeant dans un certain cadre à construire des logements sociaux !

Il y a beaucoup de maires proches des gens qui soutiennent l'action des associations même quand elles sont dirigées par des militants d'un autre bord.

Ces maires sont sur le terrain et sont partout ou presque.

Pierre Carassus qui pourtant n'était pas un tendre dans l'arène municipale était de cette trempe. Ce qui importait pour lui c'est qu'une association remplisse la mission qu'elle s'est donnée, ce qui l'a conduit à financer des associations de Vaux-le- Pénil présidées par des gens qui ne le portaient pas pourtant pas dans leur cœur.

Le lien avec la population est forte entre ces élus de terrain et gare à ceux qui pensent qu'il suffit de se mettre une étiquette pour renverser la table.

Je me rappellerai toujours ce qui s'est passé à Bonneuil une ville "communiste" du Val de Marne quand un militant PS a voulu sortir la règle à calcul. La liste communiste a été élue au premier tour et le PS a fait un score groupusculaire.

A côté de ces maires qui labourent le terrain et qui aiment les gens, il y en a d'autres qui ne s'intéressent qu'à leur carrière.

Les sénatoriales vont avoir lieu en septembre et la compétition fait rage et pour gagner des voix des listes se lancent au combat vent debout contre la loi SRU. Tout pour être élus, ils font croire aux maires ruraux qu'ils vont être obligés de construire de nombreux logements sociaux et aux élus de villes qu'avec l'application de cette loi, c'en sera fini avec l'équilibre... ils en arrivent à devenir écolos.

Prenons l'exemple de Fontainebleau, il faudrait construire1000 logements sociaux dans le cadre plan pluriannuel et pas tout de suite.

Qu'importe !

Certains vont jusqu'à faire croire que l'on va bétonner dans la belle forêt de Fontainebleau !?

Des élus réactionnaires reviennent des fervents écolos, il faut le faire !

Ils n'osent pas reprendre les arguments de Zemmour contre l'immigration, mais entre eux, ils n'hésitent pas à condamner l'immigration !

Oui, messieurs et mesdames, il n'y a pas assez de logements sociaux en France !

Il faut loger ces centaines de milliers de personnes qui vivent dans la rue, il faut loger nos enfants comme nous le disent des bellifontains ou des avonnais.

Certains restent chez papa et maman et s'y accrochent car il y a rien pour eux.

Les élus qui font campagne contre l'application de la loi, brossent leurs pairs dans le sens du poil sans comprendre qu'ils s'en prennent à leurs concitoyens, au peuple dont ils seraient les représentants.

Qu'ils ne s'étonnent pas de voir les citoyens déserter les urnes, y compris pour les municipales, ce qui est tout nouveau depuis le dernier scrutin de 2020.

Les associations de solidarité qui interviennent dans les quartiers et dans les villages demandent que les censeurs démagogiques participent à un véritable débat avec les gens sur quelles constructions, où et comment et ne laissent pas croire que l'on va construire des tours dans nos villages !

Jean-François Chalot