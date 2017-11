Des godillots « En Marche » ?

à l’auteur,

Je vois qu’on ne se bouscule pas pour vous répondre, et il y a là pourtant un très réel problème. Après s’être entichée des vieillards gâteux : le Maréchal puis l’homme à la francisque, la France se laisse maintenant séduire par un immature. En tout cas, elle suspend son jugement, dans l’attente de résultats, c’est-à-dire, probablement, d’un miracle.

La politique de Macron est celle de Merkel au début de ce siècle. Ca n’avait pas trop mal marché en Allemagne, du moins quand on regardait les choses de très loin, mais on n’est plus au début du siècle, encore moins à l’époque de Thatcher. Pour faire « moderne », nos petits technocrates bardés de certitudes imbéciles n’hésitent pas à évoquer l’intelligence artificielle, dont ils n’ont cependant pas la moindre idée : dans la troisième décennie de ce siècle - et on y arrive - la plupart des activités humaines pourront être exécutées à moindres frais par des machines. Faire croire encore, comme Hollande, qu’on va résoudre la crise du chômage, c’est particulièrement grotesque. Macron est jeune, mais sa politique est celle du passé, et il n’est pas difficile de comprendre qu’elle va droit dans le mur, que le diagnostic peut être fait dès aujourd’hui.

Le spectacle qu’offre l’Assemblée nationale, ce ramassis de godillots, atteint des sommets dans le grotesque, comme on pouvait le prévoir dès la ridicule cérémonie devant la pyramide du Louvre.

La bulle du macronisme est énorme, elle ressemble à celles, gigantesques, que font des SDF devant Beaubourg pour amuser les petits enfants et récolter quelques pièces, mais après une quinzaine de secondes, fatalement, elles éclatent, ces grosses bulles, et même plus rapidement que les plus petites.