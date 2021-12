Des hommes et des femmes meurent dans la rue, faute d’abri mis à leur disposition ! Y EN A ASSEZ !

C’est vrai, « Y EN A ASSEZ »

Et dans un pays où l’on constate les prélèvements les plus importants au monde ; la bagatelle de 1000 milliards de prélèvement sociaux en 2019 (https://app.placement.meilleurtaux.com/impot-la-france-championne-du-monde-des-prelevements-sociaux-28352.html)

Alors on ne se demande bien où va tout cet argent !!!?

On se se demande d’ailleurs aussi comment nos bons Franchouillard peuvent-ils encore faire confiance et voter pour cette caste de politico-technocrates, qu’ils soient de gauche, de droite ou d’ailleurs, sortis (paraît-il) des plus hautes écoles du pays, pour dilapider autant de richesse sans même en voir le moindre résultat positif...S’il y en a assez de voir mourir des gens dans la rue, il y en aussi assez de la bêtise humaine, d’une populace totalement lobotomisée et abêtie par le pouvoir d’état, atteinte d’une statolâtrie insensée, jusqu’à obéïr aux ordres les plus débiles comme nous l’a prouvée la gestion désastreuse de la crise Covid, tout ça parce que le président ou le premier ministre « a dit que ». A ce stade, il n’est plus admissible de penser que l’origine de nos soucis ne viendrait que de nos seuls gouvernants ! Non, la faute est aussi ET SURTOUT, de cette populace décidément décervelée et pourvue d’une couche de bêtise si épaisse qu’elle n’y voit plus rien et se complaît à se soumettre à des dispositions de plus en plus débiles !!!

Voilà ce que c’est quand on laisse les clés de la maison à ces débiles que forment nos écoles en France

C’est pour ça qu’à bien y réfléchir je crois que je préfère le pouvoir de l’argent à l’argent du pouvoir...