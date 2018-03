Des poissons rouges qui votent

@Amaury Grandgil

Comme les autres animaux, les électeurs ont besoin de plusieurs séries d’expériences menant à des succès et à des échecs (et surtout les échecs) pour parvenir à une sorte de solution. Pour l’instant ils sont en majorité convaincus par le fédéralisme européen et le libre échange mondial. Jusqu’ici on ne leur en a fait goûter qu’une partie en repoussant l’échéance le plus tard possible par divers moyens : propagande, méthode Coué et endettement pour acheter la paix sociale. Donc les expériences subies par les rats de laboratoire ont été volontairement faussées : tous les chemins autorisés ne menaient ni à une solution ni à l’identification d’un échec clair et net. C’était probablement volontaire de la part des laborantins.

Aujourd’hui nous allons enfin goûter au vrai fédéralisme européen sans masque, et finalement, tant qu’à faire, mieux vaut de l’assumé que la demie mesure. Ca réveille les grenouilles endormies par l’eau tiède !(*)

Ainsi, tant que Macron ne nous emmènera pas dans des guerres, des interventions et des campagnes de haine envers des nations tierces (comme l’ont fait ses prédécesseurs), je le considèrerai comme un moindre mal pédagogique : Une expérience qui a aboutira à un résultat clair et net !

(*) Il parait qu’en vérité les grenouilles ne se laissent pas mourir dans la casserole