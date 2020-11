Deux ou trois choses encore sur De Gaulle.

« ….la création de la Sécurité sociale (qui est une œuvre de De Gaulle et pas des syndicats qui ont même été réticents au tout début, car ce qui n’était pas « arraché » était toujours considéré comme suspect). »

Gâcher dès le départ un article avec une mesquinerie et une bourde pareille.

La Sécurité Sociale , c’est une longue histoire qui plonge ses racines dans les caisses de solidarité ouvrières, le catholicisme social, le bouillonnement du Front Populaire, l’esprit et les objectifs du Conseil National de la Résistance se reconnaissant dans l’action de De Gaulle, l’histoire personnelle et les convictions d’un ministre communiste Amboise Croizat, l’urgence, la volonté, le besoin et le moyen de restaurer justice, solidarité et cohésion dans une société dont la plupart des élites avait failli et dont l’honneur fut sauvé par quelques-uns dans leurs diversités idéologiques.

La suppression en douce des cotisations patronales compensées par l’impôt de tous par votre héraut E Macron préparant les futurs arguments de l’urgence à " moderniser" le déséquilibre de la prise en charge des dépenses de santé par la privatisation plus ou moins déguisée en mutuelles canada dry et taxes de « solidarité » devraient suffire à apaiser votre montée de bile devant toute expression de la solidarité et de l’intelligence collective comme ferment de la cohésion sociale. Qu’est-ce qui vous arrive à ressentir le besoin de règlements de compte vieux de 75 ans, qui plus est, en tapant à côté de la cible comme les mauvais tireurs que n’épargnait pas le Général.