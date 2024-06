Dix sous, c’est pas cher

Bonjour Olivier,

Moi je pense que c’est râpé pour lui, en France du moins. Les gens ne veulent plus en entendre parler et ne peuvent plus voir sa tronche d’halluciné en peinture, à gauche comme à droite, et même dans son camp.

Quant à savoir le pourquoi du comment de la dissolution, il y aurait simplement une envie démente d’emm.. tout le monde en provoquant la panique que ça ne m’étonnerait pas, et là, il a réussi son coup. Pitoyable personne !