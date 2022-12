Donc qu'on arrête de fumer du crack, quand on parle politique.

Je le dis tout net.

Je suis contre le racisme ET l'immigration de masse. Mais je suis pour le territorialisme (en fait, il n'y a même pas à être pour ça, c'est animal) ET les voyages, quitte à déménager loin (en fait, il n'y a même pas à être pour ça non plus, c'est humain depuis la nuit des temps).

Qu'on s'entende sur le racisme : c'est par définition un suprémacisme à critères morphologiques, parfaitement débile et intenable, mais rien n'empêche d'instaurer des critères dans certains espaces (au hasard, tiens tiens... dans des groupes de parole non-mixtes... alors pourquoi pas dans une contrée si ses habitants tiennent du moins à limiter l'acculturation mutationnelle incontrôlable).

Quant à l'immigration de masse, elle ne sert que les profiteurs argentés (main d'oeuvre peu chère, pression sur les salaires des locaux) mais je ne sais pas trop quoi penser des réfugiers climatiques (parce que j'entends tout et son contraire, sur la viabilité du GIEC, et que je ne vois pas pourquoi une contrée devrait s'imposer la charité chrétienne sans jamais ordonner la charité en commençant par elle-même). Voilà, je crois t'avoir un peu aidé dans la démarche. Mais si tu penses que le moindre critère et la moindre frontière sont racistes, tout ce que j'ai à te répondre, c'est que tu es parano.

J'en ai marre de l'usage de la notion d'extrême-droite, pour insulte, ça ne veut rien dire.

Le fascisme est d'invention léniniste (bolchévique) et le totalitarisme fut aussi stalinien (soviétique) pendant bien plus longtemps que le nazisme qui, comme son nom l'indique, n'est pas qu'un nationalisme... mais un socialisme (et de fait, Hitler pratiqua des politiques de grands plans socioéconomiques, dans son totalitarisme). La défense de l'universalisme colonial, c'est un gouvernement de centre-gauche (Clémenceau) qui la pratiqua, par exemple.

A l'extrême-droite, ce qu'on trouve en vérité, ce sont des dictatures libérales (Pinochet au Chili, par exemple) et du nationalisme (tout comme dans le nazisme : une idée définitive de la nation et de son histoire). (En fait, le nazisme, entre socialisme et nationalisme, serait singulièrement sur un pivot centriste - n'étaient son racisme et son totalitarisme, - et Macron nous semble allègrement pinochetien.)

La plupart des militants gauchistes - des militants, donc des gens investis, engagés, dans des groupes (même anars) - fonctionnent sur la base de mimétismes aberrants, au nom d'une égalité délirante, tout en invoquant une liberté qu'ils ne pratiquent pas, mais qu'ils reprochent aux autres de rendre impossible, même quand elle est inscrite dans le Droit voire la Constitution (dont ils font un bout de chiffon adaptable à leur guise, c'est-à-dire un document tout sauf constitutif). Je parle d'expérience impliquée dans ma jeunesse.

Alors, quand on nous parle du manque de ressources énergétiques et de travail avec taux de chômage élevé notamment dans la jeunesse, doublé de bas salaires à cause de la pression des inactifs sur le marché permettant aux employeurs d'opérer un turnover abusif, et qu'on poursuit dans des logiques d'immigration de masse, qui d'ailleurs produit une acculturation ingérable au détriment des femmes notamment...

Quant à l'antisémitisme plus particulièrement, la gauche et la droite le partagent allègrement, entre antisionistes de mascarade et racistes en général, en effet.

Si ce ne sont pas les contrées, qui ont la souveraineté (du pouvoir, de la gouvernance, du régne)... ce sont les firmes, ou bien personne.

Donc qu'on arrête de fumer du crack, quand on parle politique.