Du bitcoin dans l’assurance-vie : dernière folie macronienne

La loi Pacte, c’est notamment la loi qui prévoit la privatisation d’Aéroports de Paris. Mais d’autres recoins peu connus de cette loi revèlent des décisions absolument abracadabrantesques, pourtant largement oubliées par les commentateurs de la vie politique. L’une des plus incroyable est probablement l’autorisation d’inclure des crypto-monnaies dans l’assurance-vie !

Contre-temps et idéologie délétère

Pour qui prend un minimum de recul, la décision de permettre aux assureurs de proposer des contrats d’assurance-vie exposés aux crypto-monnaies comme le bitcoin est profondément incroyable. En effet, nous ne sommes plus au début du bitcoin, quand le manque de recul pouvait permettre à certains de se faire embobiner par les mécanismes et le discours autour des crypto-monnaies, quand des grandes entreprises annonçaient qu’elles allaient permettre les paiements en bitcoin. Depuis, la bulle a beaucoup gonflé, a aussi explosé plusieurs fois, des arnaques ont été révélées, l’enthousiasme des débuts des crypto-monnaies s’est largement évaporé, même chez certains partisans.

Mais comment le gouvernement peut-il autoriser la présence de cette fausse monnaie dans des produits d’assurance-vie, leur donnant ainsi un statut fiscal préférentiel ? Cette prime à la fausse-monnaie, bien trop acceptée et promue par les élites de ce monde, jusqu’à Christine Lagarde , est proprement incroyable étant donné le très lourd passif des variations de sa valeur, et des différentes anarques à son égard. Encore une fois, le gouvernement montre sa superficialité, se contentant de suivre les vents idéologiques dominants, sans jamais se poser la question s’ils sont pertinents ou non, y compris quand beaucoup d’indices montrent pourtant qu’il convient de protéger les Français.