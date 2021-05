Du haut de ce Président, quatre ans vous contemplent.

« La philosophie politique permet (…) de mettre en tension le réel avec des concepts, de l’éclairer grâce à leur lumière. (…) Il est saisissant de voir que, dans le moment que nous vivons, on pense si peu l’État. Nous restons dans une approche très régalienne. Le réduire à cette dimension régalienne n’est pas suffisant. Il faut élargir la réflexion sur le rôle que doit avoir l’État dans le temps, dans ses territoires, dans sa régulation sociale. Comment reconstruire notre imaginaire politique et notre régulation sociale à la lumière e ce qu’est notre économie et notre société ? » (Emmanuel Macron, "Le 1 Hebdo", le 8 juillet 2015).