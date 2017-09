Du Macron au Micron

* « par la suite affirmer « je ne suis pas de droite, et je ne suis pas de gauche », ajoutant plus tard « je n’ai jamais dit ça ». »

C’est ce que j’ai toujours dit à son propos et bien avant qu’il devienne un « phénomène incontournable » : ce type est une véritable anguille, ses propos et discours cachent la vacuité de son programme pour le pays - à ne pas confondre avec son programme personnel qui n’a rien à voir avec le but d’un chef d’Etat.

Il a bouffé à tous les râteliers en se mettant dans la poche tous les « sinistrés » des différents partis, ceux privilégiant leur propre avenir au détriment de celui de leurs électeurs. Les « élus » ont bien entendu mis de côté leurs idéaux « de gauche » ou « de droite », même si ils s’en revendiquent toujours (!), au profit...du profit.

J’aurais dû garder son programme (un petit livret distribué à Paris à toutes les stations) juste avant le second tour. Il était écrit sur un ton méprisant et de manière tellement infantilisante que ça m’en a fait rire sur le moment, avec des arguments géniaux du genre : « Pourquoi voter pour Macron ? Parce qu’il rassemble » ou tout une page avec une tonne de chiffres incompréhensibles ou expression techniques.

* "Quoi qu’il en soit, il semble que des vents mauvais vont prochainement contraindre le président à naviguer avec plus de sagesse, voire à plus de pertinence.«

C’est là que vous vous trompez. Il a toutes les cartes en main pour continuer son programme destructeur (médias dans la poche, très grande majorité parlementaire) et n’a aucunement l’intention d’écouter les Français ou de se laisser intimider par les sondages - il l’a d’ailleurs dit récemment.

Les autres partis sont trop faibles pour avoir une influence notable sur sa politique ou son attitude et ceux qui tentent quelques chose (Mélanchon notamment) seront qualifiés »d« extrémistes » ou « cyniques » par Macron. Et comme la plupart des gens ont besoin de gagner leur vie et son las de la politique en général (cf. les taux d’abstention), il pourra continuer tranquillement jusqu’aux prochaines élections.

* « Mais le bloggeur va plus loin, assurant que le seul obstacle à la réussite de leur candidat était un certain Fillon »

Ce qui m’a le plus gêné, même si Fillon était pourri jusqu’à l’os, c’est qu’on a quand même tout simplement détruit sa vie (Comme Strauss-Khan) en passant au crible le moindre élément à disposition et pendant des mois durant.

Des pluies d’articles n’ayant rien à voir avec sa « situation politique », des propos très gênants se rapprochant presque du voyeurisme, etc. Alors oui, il ne s’est pas gêné à détourner l’argent du contribuable, mais est-il approprié d’humilier au dernier degré un candidat ?

D’ailleurs, les fuites judiciaires (le mot « trombe » aurait été plus approprié) à ce sujet étaient très révélatrices d’une connivence entre les hauts magistrats et le pouvoir. Les enquêteurs n’avaient pas remis leur rapport qu’on savait tout le soir-même, par contre on a jamais su qui biaisait (et tout le monde s’en tout maintenant) le système judiciaire et balançait des pavés dans la mare.

Comme la thèse dudit bloggeur sont (et resteront sans doute) improuvables, tous ses dires ne sont que de la pure spéculation.

* "Un sondage est en cours, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’est pas vraiment favorable à celui qui se prend encore pour Jupiter.«

En fait ce qu’il faudrait se demander, c’est qui commande ces sondages et pourquoi.

Effectivement, un certain nombre d’entre eux juste avant et lors des élections présidentielles ont été clairement créés pour faire »monter la mayonnaise« en faveur de Macron, qui est devenu en peu de temps un phénomène médiatique - alimenté par encore plus d’articles en sa faveur et ce de toute part et encore plus de sondages tendancieux.

On en a également fait beaucoup pour montrer clairement que »bouhhh Marine le Pen est à deux pas derrière« afin d’inciter les gens à voter non pas selon leurs envies mais plutôt dans le but de participer à un »vote utilitaire« . Une sorte de »démocratie parallèle« où on choisit en fonction »du danger pointé« (un peu comme le mensonge énorme de Bush au sujet de la guerre en Irak).

Je n’ai jamais vu autant de sondages aussi partiaux, commandés en faveur d’un seul et même candidat. Comme disait Mélanch’, il faudrait tout bonnement les interdire pendant les élections (et sûrement quelques mois avant) afin de rétablir l’équilibre et assurer le processus démocratique.

* »Alors après s’être posé la question « d’où viens-tu Macron », il ne serait pas inutile de se poser la question qui en découle : « où vas-tu Macron ? ».«

En fait non, la première est très intéressante. Il se présente comme un »winner« qui a gravi à lui tout seul les »marches du pouvoir« alors qu’une analyse succincte montre simplement qu’il n’a réussi que par parachutages en série due à son entourage composé d’énarques et personnes très influentes qui l’ont placé à des potes-clés et ce sans mérite aucun.

Le plus spectaculaire, c’est son passage du monde de la banque (où il n’avait rien à faire car n’ayant aucune compétence dans ce domaine) au monde politique. Il a été une nouvelle fois »pris sous l’aile« d’un type haut placé et été très vite promu à un très haut poste alors que ses collègues, spécialiste du monde bancaire, avaient bien 10 ans de maison et étaient largement plus à même d’être promus.

Une information manquante, c’est justement le lien entre ces deux »mondes« ou plutôt le passage de l’un à l’autre sans difficulté - que je trouve très intriguant. Nouvelle cooptation très certainement, comme quoi tout le monde n’est pas égal sur le marché du travail...

On ne peut pas traiter les autres de »looser« alors qu’on a visiblement sauté le processus normal d’évolution du travail, qu’on vit dans une sphère »éminemment supérieure" en dehors de toute réalité. Il devrait vivre au smic dans une banlieue de merde pendant un an, ça lui apprendrait à dire n’importe quoi...