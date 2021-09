Du succès actuel de Zemmour et de l’échec de Montebourg

Bien sûr, nous sommes encore loin de l’élection, et la campagne n’est pas au bout de ses surprises. Mais il est frappant de constater que les derniers sondages donnent Arnaud Montebourg entre 2 et 4%, et Eric Zemmour à 11%. L’ascension sondagière de rentrée du journaliste montre que les surprises sont probables dans cette élection. Que penser de son succès et de l’échec de Montebourg ?

Trump à la française et socialisme épuisé ?

On ne peut pas dire que l’entrée en campagne de l’ancien ministre du redressement productif, qui n’avait pas redressé grand-chose alors, si ce n’est son image, ait été un grand succès. Son choix du terme remontada comme étendard était déjà étonnant, pour ne pas dire plus. Pourtant, il y avait de bonnes choses dans son discours sur la réindustrialisation. Mais cela ne prend pas. L’interview de cette semaine donne probablement la raison de son échec. Face à Sonia Mabrouk, il a affirmé « je ne suis pas souverainiste (…) Pourquoi nous avons besoin de l’Europe ? Pour nous protéger contre les grands empires, les Gafa qui nous ont colonisé sur le plan numérique et l’industrie chinoise qui nous a colonisés et assujetti ».

Ce simple passage disqualifie tout ce que peut dire Montebourg. Evoquer un « besoin d’Europe » pour se protéger des grands empires ou des Gafa est totalement ridicule. Cela pouvait passer dans la campagne du PS pour Maastricht en 1992. Mais aujourd’hui, tout montre au contraire que l’UE nous soumet aux grands empires en laissant faire et entrer tout ce qu’ils souhaitent dans nos pays, devenus des friches à occuper. Alors que la Chine s’est protégée de Google, Amazon et Facebook, l’UE a offert son marché aux GAFA, tout en les laissant pratiquer une désertion fiscale absolument révoltante. Idem sur la Chine, que l’UE a laissé s’emparer de tous les marchés qu’elles souhaitaient conquérir, comme pour les panneaux solaires.Jamais l’UE ne nous a permis de nous affranchir des grandes puissances.

Dès lors, avec un discours qui n’est jamais que celui de l’aile gauche du PS, toujours prête à sacrifier ses grands principes de réindustrialisation et protection de notre pays pour les traités européens, les Français ont raison de ne pas avoir plébiscité le retour de Montebourg. A contrario, Eric Zemmour fait figure de grosse surprise de cette avant-campagne, avec des scores équivalents à Mélenchon et proches de LR. Il intrigue tellement les Français que son débat de jeudi avec l’Insoumis en chef a réuni près de quatre fois plus de téléspectateurs que les échanges d’éléments de langage en carton mâché de Pécresse et Darmanin, littéralement pulverisés à l’audimat. Il faut dire que le débat de BFM était bien plus intéressant, plus riche intellectuellement, et présentant deux visions différentes du monde.

Dès lors, alors que la candidature de Zemmour à la primaire de LR est évoquée, on peut se demander s’il ne serait pas le Trump à la française, aussi dissembables soient-ils. Leurs différences ne sont-elles pas une illustration des différences entre nos deux pays. Le trublion politque étatsunien est un milliardaire vulgaire, ancien héros de télé-réalité. Notre trublion est un journaliste et un intellectuel. Tellement français… CarI il y a de vraies similitudes dans leur positionnement, les deux étant vus comme des extrémistes par l’intelligentsia locale, la gauche les détestant qu’elle finit souvent par en perdre la raison, au point de les servir dans leur campagne. On peut voir aussi dans le titre du dernier livre de Zemmour un décalque du slogan gagnant de Trump. Plus globalement, il adopte lui aussi un discours très politiquement incorrect, largement centré sur l’immigration, même s’il le fait d’une manière plus érudite.

Mais là où Trump avait rencentré son discours économique, en s’affichant très protectionniste, de la campagne à son mandat, ou en changeant de pied sur le salaire minimum pendant la campagne, Zemmour s’en tient à un discours de droite basique et caricatural. Pour lui, les cotisations sociales sont des « charges qu’il faut réduire », Mélenchon lui ayant justement rétorqué que leur niveau ne vient que du choix d’une Sécurité Sociale essentiellement publique, évitant certaines dérives de coût d’un modèle plus privatisé. Il minore le problème des inégalités en s’appuyant sur le seul indice Gini, qui, en aggrégeant les 1% les plus riches dans un quintile cache les problèmes de notre époque moderne, que seul l’examen de la pointe de la pyramide permet de saisir. Ce faisant, ne risque-t-il pas de se couper des classes populaires et ne parler qu’aux classes moyennes supérieures et plus préoccupées par l’immigration ?

Bien sûr, cela représente beaucoup d’électeurs, et cela pourrait être très dangereux pour des Républicains, qui vont se battre sur la même cible avec des propositions proches, en attaquant Macron sur l’immigration et sur son manque de rigueur économique, mais avec le passif de leur passage au gouvernement. Mais pour aller plus loin, ne faudrait-il pas parvenir à convaincre une partie de l’électorat populaire, comme ce qu’avaient réussi Trump et les partisans du Brexit. Outre d’autres limites, c’est bien cette coupure avec la France populaire qui pourrait condamner la candidature de Zemmour, qu’il aille au bout ou pas. S’il reste politiquement incorrect sur l’immigration, en gommant quelques excès, son discours est très conformiste sur l’économie ou l’UE, dont il veut seulement s’éxonérer de certaines règles, sans que le moyen de le faire soit très crédible. Il me semble qu’il ne va pas assez loin dans la rupture.

Le mérite de l’ascension de Zemmour, c’est de nous rappeler que les Français ont envie de dégager toute la classe politique actuelle. C’est pour cela qu’une personne venue de presque nulle part peut chambouler le paysage politique pour la présidentielle. J’ai tendance à penser que Zemmour n’ira pas beaucoup plus loin, mais s’il est le seul nouveau à émerger, on ne sait jamais…