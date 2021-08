Échec spectaculaire du zéro virus. Imposons la politique sanitaire du zéro mort !

Dans le précédent article, nous avons démontré avec deux graphiques (contaminations et décès de ces derniers mois, du site statistique international Our World in Data, également confirmées par l’agence REUTERS et le site Météo Covid) que le scandaleux Pass Sanitaire arnaque liberticide a été imposé par Olivier Véran alors qu’il n’y avait absolument pas « état de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » (contrairement à ce qu’il avait fait croire au Président, au Parlement et au Conseil Constitutionnel). à ce sujet, il est très intéressant de comparer les trois dernières vagues épidémiques, surtout avec le nombre de décès INSEE 2019-2020-2021. Après cette magistrale analyse des données épidémiologiques, nous avons réclamé la démission du Ministre de la Santé, afin de permettre la mise en place d’une nouvelle politique sanitaire ciblant non plus l’utopique zéro contamination (qui a complètement échoué) mais plutôt le zéro mort. Explication :

Israël a toujours été en avance sur la France en matière de vaccination et a décidé de poursuivre à fond cette politique massive malgré l’échec du à la faible efficacité avérée du vaccin Pfizer ! (Israël a maintenant le quatrième taux d’infection le plus élevé au Monde). Bien que ne réglant pas le problème de la saturation des hôpitaux, le même vaccin faiblement efficace (39% dixit les autorités médicales israéliennes) va donc être inoculé une troisième fois à la totalité de la population, enfants compris. Cette troisième vaccination obligatoire a déjà commencé pour la totalité des israéliens à partir de 40 ans . Les États-Unis vont également proposer cette troisième dose à "tous les Américains" à partir du 20 septembre 2021. La France prépare « subtilement » l’esprit de ses citoyens pour vacciner les enfants de moins de 12 ans, en opposition frontale avec les consignes de l’OMS voulant exclure les enfants de la vaccination au profit des personnes fragiles (âgées ou jeunes) et aussi au profit des pays pauvres dénués de vaccins.

à cause de la répétition des messages rassurants par le ministère, les journaux et les nombreux plateaux télé, les français sont très peu au courant de cet échec des vaccins. Ils commencent seulement à comprendre qu’une 3eme injection est maintenant nécessaire. Mais pas qu’il y en aura fatalement une 4eme, une 5eme, une 6eme autre, etc., car on ne peut empêcher le Tiers-Monde d’envoyer de nouveaux variants et on a maintenant la preuve scientifique concrète et vérifiée que les vaccins ont une durée de vie déclinante sur moins de six mois. La pathétique multiplication des gadgets de Pass Sanitaire (bracelet, collier, etc.) n’y changeront rien.

Face au Covid sans cesse mutant, la solution, la vraie solution, la véritable solution, ce n'est surtout pas cette course débile aux vaccinations semestrielles sans fin avec des vaccins à « ARNmessager SPIKE » conseillée par l’onéreuse société de consulting McKinsey ! La preuve avérée internationalement pointe du doigt l’incompétence de notre « Gamelin en blouse blanche » et ses mensonges ministériels répétés. Le virus (bien plus intelligent que notre psycho rigide Ministre de la santé), contourne cette coûteuse et « fondante défense Maginot vaccinatoire » (réf. : timesofisrael.com). La solution n'est pas l'objectif crétin du zéro contaminé (car inaccessible).

La solution, notre solution, c'est... zéro mort !

Car, s’il est soigné à temps, un contaminé ne meurt pas du Covid (dans la stricte mesure, bien évidemment, où le patient n'est pas déjà mourant avant d'avoir été contaminé).

Cette politique de soin "zéro mort" devra un jour ou l'autre être appliquée avec ce gouvernement retrouvant la raison, ou bien avec un nouveau gouvernement remanié. Pour les "Bouledogues de la République" -de tous partis parlementaires- cela ne peut qu’être le plus tôt possible. Il est hors de question d'attendre un pourrissement de la situation sanitaire jusqu'à l'élection présidentielle de Mai 2022.

Comment obtenir cette politique de soin orientée zéro mort ? Existe-t-elle seulement ? Oui !

Malgré les innombrables bâtons dans les roues et les tentatives de sabotage en provenance du Ministère de la Santé, du Conseil de l'Ordre des médecins, des complices médiatiques et des médecins pro Big Pharma, cette politique de soin a déjà été longuement expérimentée.

Elle a été soigneusement appliquée pendant 20 mois à l'IHU de Marseille, avec un protocole progressivement calibré, archivé puis diffusé via vidéo officielle accessible à tous.

Certes, le camp des vaccinologues psychopathes à la solde de Big Pharma envoient maintenant Didier Raoult à la retraite. Mais toute l'équipe expérimentée de l'IHU de Marseille est encore opérationnelle et la vidéo du protocole médical a été dupliquée. En sus, des expériences de soins déjà efficaces à l’étranger seront étudiées.

Nous allons tout faire pour percer l’omerta médiatique, notamment sur le nombre de vaccinés subissant des effets secondaires (vidéos du 26 Juillet 2021 et d’aôut 2021, à ne pas confondre avec la vidéo polémique critiquée du 10 juillet) et le fait incroyable qu’après vaccination, des citoyens aient parfois si peu d’anticorps dans leur sang (bien écouter à ce sujet l’exposé de Didier Raoult (17 août 2021). Sans oublier l’interview d’Astrid Stuckelberger, l’exposé du docteur Richard M. Fleming et le témoignage du sonneur d’alerte Dr Robert Malone (pionnier des vaccins ARNm). Face à cette actuelle opacité ministérielle et médiatique, l’aide de Alain Bauer sera très utile pour faire le tri entre les fake news et les actes concrets de mauvaise gestion d’Olivier Véran.

En résumé :

1) Tout contaminé bénéficiera d’un entretien conseil puis sera suivi téléphoniquement chaque jour .

2) En fonction de sa faiblesse médicale décelée lors du premier entretien, le contaminé recevra une ordonnance adaptée à son profil, avec de l’hydroxychloroquine, de l’ivermectine ou l’un des autres médicaments testés depuis 20 mois (https://c19early.com/). Son ordonnance pourra même comprendre le vital et peu onéreux oxymètre.

NB/ Alerte, n’écoutez plus la propagande rassurante diffusée en boucle. Des vaccinés Astrazeneca, Johnson, Moderna ou Pfizer peuvent être contaminés à nouveau et devenir aussi contagieux que les non vaccinés. Par conséquent, en sus de nouveaux vaccins plus fiables (SANOFI, VOVAVAX, VALNEVA, les vaccins « complets » comprenant l’ensemble du virus inanimé (et non pas uniquement la discréditée et contournée protéine SPIKE) seront privilégiés parmi les quatre types de vaccins reconnus par l’OMS comme utiles à divers degrés contre la Covid19.

3) Ce service national d'accueil, de conseil et de soins précoces à tous les contaminés de France sera assuré par des milliers de volontaires spécialisés disponibles. Toutes les ressources humaines utiles et disponibles dans le pays seront mobilisées, y compris via des associations de victimes et associations de soignants déjà motivées à ce sujet (complémentaires à REINFO COVID). Notamment le personnel médical démissionnaire ou bien non vacciné idiotement mis à pied sans salaire par le gouvernement. Ce personnel est volontaire pour continuer à faire ce qu'il a fait depuis 20 mois. Nombre d'entre eux questionnés en manif l'ont confirmé sans hésiter. Où ?

4) En annexe d’hôpital public mais aussi, privé. Dispositif élargis à tout lieu public disponible (il y en a bien plus que vous le pensez), à des cabinets médicaux volontaires et même à des centres vétérinaires aménagés pour l'occasion.

Le débile, limitatif et castrateur monopole de l’hôpital public dans la lutte contre le Covid sera terminé. L’aveugle, aberrant et criminel protocole sanitaire (isolement doliprané) du futur ancien ministre de la santé sera aboli.

Les français seront enfin unis et plus efficaces contre le Covid au lieu d'être divisés et partiellement impuissants face à cette épidémie mondiale répétitive. Le nombre de morts sera — au minimum— divisé par quatre (comme à l'IHU de Marseille).

Le débat national véritablement pluriel (habilement censuré jusqu'ici) aura enfin lieu, avec participation de médecins "plateau télé" pro-soins. La ligne de conduite des débats sera le dialogue véritable, la pédagogie du bon sens, la mobilisation et la cohésion nationale.

Et maintenant,

diffusez largement autour de vous par courriel et sur le web ce message de combat et...

Les personnes souhaitant structurer unitairement le mouvement d’opposition au Pass sanitaire arnaque peuvent également se manifester via la pétition lancée à cet effet.

