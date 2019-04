EDF, SNCF : privatisation, hausse des prix et baisse du service

l’article 106 du TFUE contraint l’Etat à démanteler les services publiques, l’article 121, lui, précarise toute la société à travers les GOPE,...

Il faut s’attaquer aux causes et pas aux effets, tout va dans le même sens depuis plus de 40 ans et ça n’est pas une direction qui va dans l’Intérêt de la nation et du peuple mais plutôt vers les privilèges de ceux qui ont déjà tout .