Édouard Balladur, le théoricien de la cohabitation.

« Il y a eu trois cohabitations, le Président et le Premier Ministre ont appartenu à des familles politiques opposées. J’avais recommandé cette application nouvelle de nos institutions dès 1983, afin que la Ve République sorte de cette alternative stérile, faisant courir des risques inutiles à sa stabilité, voire à sa survie (…). Toutes trois ont eu l’ambition de mettre en œuvre des changements profonds, malgré l’opposition du Président de la République en exercice, qui ne jouait guère plus que le rôle d’un spectateur, mais dont l’expression publique pouvait être redoutable. (...) Aucune des trois cohabitations n’a mis à mal les institutions. (…) La défaite de chacun des Premiers Ministres a permis de retrouver le fonctionnement ordinaire des institutions, la prépotence présidentielle est redevenue incontestée, le Président réélu ou élu étant délivré de leur présence. (…) La cohabitation (…) est un expédient auquel il peut être utile de recourir. » (Édouard Balladur, "Grandeur, déclin et destin de la Ve République", éd. de l’Observatoire, 2017).