Édouard Philippe, l’étoffe d’un homme d’État ?

On ne va pas réécrire l’histoire des premiers ministres élus Présidents : Pompidou par procuration, Chirac, Sarkozy, sans compter ceux qui les ont perdues, Fillon, Valls ... Macron risque bien de se faire OPAtisé par Edouard Philippe qui démissionnera en temps voulu, et de facto, on connait bien la suite ! Philippe vs Le Pen.