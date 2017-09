Édouard Philippe, le sympathique passe-muraille

Combien de fois a t-on entendu au cours des debats « vous avez vote pour » en dernier argument pour justifier de tout et de son contraire. A partir du moment ou l’on cessera chez l’elu considerer comme un blanc seing le resultat d’un election pour 5 ans alors que dans les tous premiers mois’ Ses paroles et ses actes ne sont pas en concordance, il pourra etre reconsideree de ne pas voter ou de voter blanc. il est aussi raisonnable de dire pour qui on ne veut pas voter.