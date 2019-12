Édouard Philippe sur les retraites : déterminé mais pas fermé.

« Je suis totalement déterminé à mener à bien cette transformation, parce que je la crois profondément juste. Juste pour les plus fragiles. Juste pour des millions de femmes. Juste pour nos enfants. Je ne mésestime pas la complexité de la réforme et j’entends ceux qui me demandent de l’expliquer simplement. » (Édouard Philippe, le 11 décembre 2019).