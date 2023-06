« Élections, piège à cons ! »

Aucun référendum depuis 2005, pas même l’aumône d'un RIC

En France l'Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule pourtant :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum »

Nombre de citoyens se demandent : la France est-elle vraiment un pays démocratique ?

Le groupe de presse The Economist évalue chaque année depuis 2006 le niveau de démocratie dans différents pays du monde. Les pays sont ensuite classés en démocraties pleines, démocraties imparfaites, régimes hybrides, régimes autoritaires.

depuis 2020 la France n’est plus classée comme une « démocratie à part entière », mais comme une « démocratie défaillante »

Que sont les démocraties imparfaites ?

Les « démocraties imparfaites » sont les États où les élections sont transparentes et libres et où les libertés fondamentales sont reconnues, mais où des violations de ces dernières se produisent à certaines occasions

Notamment on en a vu les conséquences il n'y a guère,

lors de la restriction des libertés imposée par l’état d’urgence sanitaire.

Premier mis en cause, le système électoral

Nous nous appelons démocratie représentative mais en réalité notre démocratie n'a de représentative que le nom. Le mode électoral de vote uninominal majoritaire à deux tours unique en Europe est non-démocratique. Ainsi les élections législatives des années 2012-2017-2022 montrent que 40-45 % des choix exprimés au premier tour ne sont pas représentés à l’Assemblée Nationale. Pourtant

l'Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 est clair

Si ce pouvoir est exercé par une Assemblée où la répartition des sièges n'a aucun rapport avec le paysage politique réel, il faut donc accepter cette conclusion logique inévitable : « notre système est une démocratie parlementaire représentative d'opérette. »

L'abandon du référendum

qui était l'occasion depuis De Gaulle et la cinquième république de donner le parole au peuple sur des sujets sur des sujets cruciaux a fait en sorte que l'Assemblée nationale non représentative est là pour incarner de façon empirique et fausse la voix du citoyen.

Les conventions citoyennes ou la grande tromperie démocratique.

Macron responsable d'une grave tromperie démocratique. Ces assemblées au recrutement folklorique n'ont aucune ressemblance avec la démocratie représentative ou la démocratie directe. Certains journalistes les qualifient d'OPNI Objets politiques non identifiés. Une mascarade antidémocratique de plus. Ces entorses démocratiques permettent au régime actuel d'imposer les thèmes qui lui conviennent sans tenir compte de la volonté populaire et très souvent en contradiction totale avec ce que veut effectivement le peuple.

On le voit sur les sujets cruciaux, retraite, immigration, sécurité, justice.

Sur l'immigration, le différent entre le pouvoir et le peuple est abyssal. 74% des personnes interrogées considèrent qu’il y a trop d’immigrés en France.

La nouveauté est que les électeurs de gauche aussi sont globalement à plus de 50% d'accord sur le fait que l'immigration en France est trop importante, et que les partisans du président votant Renaissance sont aussi à 67% d'accord .

Emmanuel Macron s’inquiète d’un processus de décivilisation : à qui la faute ?

« Comment, refaire pousser fleurs et fruits sur un arbre que l’on a soigneusement déraciné, et que l’on ne veut surtout pas replanter » ?

Pour éviter de prendre toute décision populaire contraire à la volonté et l'idéologie du moment, on prive la population de référendum ou de RIC, déclenchant un climat de révolte qui ne cesse de grandir et ceci depuis des années.

Le dernier référendum national français eu lieu le 29 mai 2005 il y a près de 20 ans sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe. La question posée aux électeurs était « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? ». La réponse du peuple a été NON, et on connaît la suite, la trahison du pouvoir envers la volonté populaire.

Le pouvoir pense maîtriser la situation et être autorise à gouverner sans l'assentiment du peuple qu'il pense soumis.

Le peuple il est vrai a abandonné sans sourciller une grande partie de ses libertés pendant l'état d'urgence sanitaire en acceptant des décisions liberticides absurdes, acceptant les mensonges, les menaces et les insultes du pouvoir .

Mais les difficultés multiples actuelles ont réveillé son goût de la révolte. Si le pouvoir ne comprend pas que la marmite risque d'exploser, nous allons dans le mur. Il faut surtout ne pas faire ce que vient de faire Macron, à savoir écarter d'un revers de main des référendums essentiels comme celui sur l'immigration, ou la justice. Autre erreur fondamentale, ne pas mettre en place comme promis la proportionnelle.

L'excuse de l'anarchie parlementaire de la IVème République est un épouvantait en carton. Les pays Européens qui tous pratiquent à divers niveaux la proportionnelle ont trouvé les garde-fous nécessaires pour éviter cette situation. Nous sommes une exception négative européenne.

Sommes nous encore en démocratie

quand une majorité des médias dont la plupart des journalistes est de gauche traite comme des pestiférés tout ce qui est à droite de Poutou ?

Cela se traduit par la parodie journalistique dont vient d'être victime E. ZEMMOUR sur RTL et LCI qui est tout sauf démocratique.

Eric Zemmour heureusement ne s'en laisse pas compter, il a « dénoncé les manipulations et les tentatives d'intimidation de la gauche médiatique et politique pour faire taire les Français qui refusent l'immigration massive. » Eric Zemmour a également rappelé « qu'aujourd'hui en France les véritables violences sont celles de l'extrême gauche et celles issues de l'immigration qu'il appelle : djihad quotidien. »

quand certains politiques souhaitent supprimer la pluralité dans les médias et veulent interdire C NEWS et Valeurs actuelles pour imposer la pensée unique et le pas d’amalgame ? Le lavage de cerveau est-il une pratique démocratique ?

La France est en train de se départir de nombre de ses particularités chèrement acquises qui étaient autant de richesses. Fasse le ciel que l’esprit démocratique échappe à cet abandon coupable !