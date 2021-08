Élysée 2022 (1) : un peuple d’ingouvernables ?

Le problème, c’est juste la 5eme République qui fait qu’un mec tout seul, gouverne selon son bon vouloir.

Dans un régime parlementaire, plusieurs partis sont obligés de s’allier et de trouver des compromis acceptables pour avancer.

Culture du dialogue en France = 0.

Ensuite, je ne sais pas si c’est du à notre culture judeo-chrétienne où il y a le bien et le mal, mais là encore, on est dans la caricature absolue en France. Soit on est un odieux macroniste téléguidé par la finance internationale ou alors un vil complotiste qui refuse le progrès. Il n’y a pas 50 nuances de gris... on est un gentil ou un méchant.

Sur un autre fil de discussion, un mec vient de m’écrire « t’es macroniste donc pas la peine de débattre ».

Bon, bah, partant de là, effectivement, dur de discuter.

Ceci dit, ce n’est pas spécifique à l’échelle de Macron, vous assistez à un conseil municipal, vous avez le maire tout puissant qui fait rigoureusement ce qu’il veut. Et si vous êtes dans l’opposition, vous ne servez rigoureusement à rien.