Élysée 2022 (10) : Éric Ciotti, gagnant inattendu du premier débat LR.

@uleskiserge



’’Dès qu’il prend la parole on sent tout de suite que le costume de Président sera trop grand pour lui... bien qu’il aimerait « en avoir l’air »…’’





Je ne sais pas si vous avez remarqué : nos présidents sont de plus en plus petits. Mais la République est elle aussi, de plus en plus petite. Ceci explique cela, et réciproquement. Autrement dit, c’est la poule et l’œuf.





On dit que la femme choisit l’homme qui la choisira. Les marionnettistes choisissent le président que le peuple choisira.