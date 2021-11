Élysée 2022 (10) : Éric Ciotti, gagnant inattendu du premier débat LR.

Ciotti reprend le programme économique de Fillon, dites vous... or dans les experts économiques de Fillon, on trouvait Viviane Chaine-Ribeiro, alors présidente du Syntec.

Or, cette nana via son organisation patronale demandait l’ouverture massive des frontières pour permettre à son industrie d’avoir des informaticiens pour alimenter les SSII.

Donc au RPR (enfin, on ne sait plus comment ils s’appellent), on est pour ou contre l’immigration ? Ciotti est clair là dessus ou alors il a aussi Viviane Ribeiro pour lui souffler à l’oreille ce qu’il faut faire en coulisse ?