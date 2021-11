Élysée 2022 (11) : Michel Barnier succédera-t-il à Emmanuel Macron ?

« La question de la sécurité maritime illustre parfaitement cette "déterritorialisation" de l’action diplomatique et militaire : l’Europe a d’ailleurs réussi un test majeur en s’imposant comme le chef de file des opérations de lutte contre la piraterie dans l’océan Indien et dans le golfe d’Aden. Cette opération militaire navale, "Atalante", lancée en 2008 sous la Présidence française de l’Union Européenne, reste une référence et peut constituer un modèle utile ailleurs. » (Michel Barnier, 2014).