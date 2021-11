Élysée 2022 (12) : Surenchères désolantes pendant le deuxième débat LR.

A SR=" ....et c’est mettre certains quartiers en état de guerre."= Comme ils y sont déjà, c’est être dans le déni de ne pas le reconnaître. Les propositions d’E C en tant qu’objectifs vont dans la direction dont la France a besoin, notamment en matière de sécurité et d’immigration choisie et à contrôler. Le réel se fout comme de l’an 40 que les constats d’aujourd’hui soient du même ordre que ceux faits par le Pen ! Avec les objectifs, il y a les méthodes et les moyens pour améliorer tout ce qui ne va pas. Et là personne ne semble proposer un début de programme !!!! Nous payons plus de 40 ans de déficits abyssaux d’efficacité de la gestion politique du pays. Voir ce que nous promettent les Sciences Po. Et quand surviendront les premiers assassinats de certains acteurs politiques, nous rentrerons tous dans l’océan des tempêtes. Dérisoires seront les analyses de ce mois de novembre 2021 qui ressemblent aux feuilles d’automne sous le vent des dénis. .