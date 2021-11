Élysée 2022 (14) : L’envol d’Éric Ciotti ?

Grenouille qui aimerait pouvoir se faire aussi grosse que le bœuf… E. Ciotti croit manifestement avoir compris ce qu’il ne connaît pas et pense connaître ce qu’il n’a pas compris.

Candidat à tout - Président de la république, Président de région, ministre de l’intérieur, député - rappelons-lui à toutes fins utiles ceci : il n’y a pas 5 millions de dealers en France mais 5 millions de clients ; 5 millions d’hommes et de femmes consommateurs hebdomadaires (journaliers pour d’autres) de cannabis ; ils sont de toutes les classes sociales, de tous les âges, villes et quartiers.

Est-ce à dire que Ciotti voit d’un mauvais oeil ce commerce de cannabis non pas pour ce qu’il est - commerce illégal porteur de multiples violences - mais bien plutôt pour ce que ce commerce croissant aux marges colossales - des centaines de milliers d’Euros dans le cadre d’un marché addictif confirmé -, affiche comme profil de commerçants soucieux de satisfaire des millions de demandes comme autant de consommateurs - à savoir nos compatriotes originaires du Maghreb tout comme leur marchandise - s’en mettant plein les poches... alors que d’autres plus socialement acceptables car plus proches de l’idée qu’un Ciotti, italien d’origine, se fait d’un bon, d’un vrai Français, tirent la langue ?

La Camorra s’impatienterait-elle alors ?

C’est à voir.

En revanche, une chose est vue et bien vue : s’attaquer aux problèmes en les saisissant par la queue, vous condamne à l’impuissance et au ridicule.

Aussi, on ne serait pas surpris de découvrir que ce Ciotti, homme de petite taille, conduit un 4X4 deux fois plus haut que lui, un peu à l’image de ses ambitions présidentielles démesurées et franchement déplacées.